Pass sanitaire à l'hôpital : une semaine de tolérance au CH de Bergerac

En plus du masque sur le nez, des mains désinfectées et de la température contrôlée à l'entrée, il faut désormais se munir d'un pass sanitaire pour accéder à un hôpital partout en France. Au CH de Bergerac, en Dordogne, le dispositif est mis en place depuis ce lundi 9 août : "les trois quarts des personnes qui se présentent ont leur pass" affirme l'agent de sécurité à l'entrée de l'établissement. Malgré tout, il est possible d'accéder au centre hospitalier sans ce document pour cette première semaine d'application. Dès le lundi 16 août, les dérogations d'accès seront très exceptionnelles. Pour un pass sanitaire valide à l'entrée des hôpitaux, il faut avoir suivi un schéma vaccinal complet, avoir réalisé un test PCR négatif de moins de 72 heures, ou un test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de six mois.

Quelques réglages encore nécessaires

"Pour les plus âgés, on se rend compte quand même qu'ils sont équipés, même si ouvrir l'application mobile ou sortir le petit papier prend un petit peu de temps" constate Anthony Boukoucha, le directeur adjoint de l'hôpital après une demi-journée d'application "nos agents sont compréhensifs et accompagnants : c'est la consigne qui est donnée" poursuit le directeur adjoint. Lors de cette première journée, certains patients n'avaient pas encore le réflexe de sortir leur QR code à l'entrée du CH. La file d'attente pouvait rapidement s'agrandir lorsque des visiteurs cherchaient leur pass sur leur téléphone ou dans leur sac. Le directeur adjoint de l'hôpital a déjà prévu d'installer des pancartes en amont de la file d'attente pour que chacun prépare ce document désormais essentiel. Une fois cette première semaine de tolérance dépassée, l'accès à l'hôpital sera uniquement conditionné par une décision du chef de service dans lequel le patient a rendez-vous : si le rendez-vous peut être reporté, le patient devra rentrer chez lui.

Le pass sanitaire n'est évidemment pas obligatoire pour accéder aux urgences et au centre de vaccination de l'hôpital.