Pass sanitaire : au CHU de Limoges, des contrôles avec pédagogie et information

Maud Devaux est postée dans le sas de l'entrée du CHU Dupuytren 1 à Limoges. L'agent de sûreté se charge, avec 13 autres collègues, de vérifier et contrôler les pass sanitaire, dans un des sept points de contrôle. "On a une application qui nous permet de scanner les QR Codes" explique-t-elle. Comme dans un bar ou un restaurant...enfin, pas tout à fait. "C'est la grande différence. On a l'habitude de recevoir ces patients, qui ne viennent pas de gaité de coeur" raconte-t-elle, en accueillant les patients avec sourire et empathie.

Des SMS envoyés aux patients ayant des rendez-vous en août

"Pour les premiers jours, il faut agir avec pédagogie" ajoute Jean-Christophe Rousseau, le directeur adjoint du CHU de Limoges. Pour cela, les patients sont informés de la nécessité de ce pass sanitaire, sur place mais surtout en amont. "On a envoyé un SMS à toute notre patientèle, ceux qui ont des rendez-vous soit pour une consultation, soit pour un examen, soit pour une hospitalisation programmée d'ici la fin août, pour les avertir de se mettre en conformité avec cette obligation." Mais, s'ils ne le peuvent pas, cela ne veut pas dire que le rendez-vous est annulé ou reporté. Les praticiens ont pour consigne de mesurer si l'intervention peut être reportée sans conséquence. Si non, la téléconsultation est possible.

Les urgences restent évidemment accessible sans pass sanitaire pour les patients (et pas les accompagnants). Jean-Christophe Rousseau précise sur ce point qu'il "appartient à [nos] médecins, lorsqu'ils voient des patients en non-conformité, de les orienter vers notre centre de vaccination, où des créneaux sont réservés sans rendez-vous préalable sur Doctolib, de manière plus simple et plus souple"

Le coût de cette opération de contrôle est estimé à plusieurs milliers d'euros, amorti par l'Etat.