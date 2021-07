Pass sanitaire : à Château-Gontier-sur-Mayenne, la fréquentation du Refuge de l'Arche est en chute libre

C'est pourtant le premier site touristique en Mayenne, le Refuge de l'Arche accuse de plein fouet l'obligation du pass sanitaire. Une situation qui fait écho à celle des cinémas, des salles de sport et des établissements culturels et de loisirs du département. Depuis le 21 juillet dernier, ces différents lieux exigent la présentation d'un pass sanitaire valide à l'entrée.

Au Refuge de l'Arche, la fréquentation a baissé de 30 à 40% en une semaine, "des chiffres que l'on peut imputer au pass sanitaire et à la météo" affirme Hugues Lemercier, le directeur. "Normalement une belle journée de vacances, on fait à peu près 900 - 950 entrées, parfois ça peut monter jusqu'à mille et aujourd'hui on est à 500 - 550 personnes pour une journée ensoleillée, alors que nous sommes en pleine saison touristique".

Des conséquences qui ne surprennent pas ici puisque les employés reçoivent "des dizaines d'appels par jour pour demander si le pass sanitaire est obligatoire". Dès lors, une réponse positive a un impact direct sur la fréquentation alors que 49% des visites concourent à la réalisation du budget.

" Deux mois et demi pour faire une grosse partie du budget "

Hugues Lemercier est très loin de réunir les chiffres attendus en saison estivale, il espère rattraper la situation en août. Dans le cas contraire, un appel aux dons sera lancé "comme on l'a fait pendant toute la période Covid " explique-t-il. "On espère pouvoir continuer à compter sur les aides du gouvernement, de la région, du département et des gens qui nous soutiennent habituellement même si c'est pour nous très insatisfaisant de continuer à vivre en étant tributaire des aides de l'état".

Avec une fréquentation en baisse, les conséquences impactent à tous les niveaux : pas de projets d'investissement, pas de rénovation de bâtiments, pas d'agrandissement. Pour le directeur, la situation n'est pas dramatique mais "très compliquée". Néanmoins les salariés gardent le moral avec l'organisation d'une saison culturelle qui s'annonce prometteuse avec des concerts de musique classique organisés à l'intérieur du site.