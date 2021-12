L'idée d'un pass sanitaire imposé pour aller travailler, évoquée par le gouvernement, n'est qu'une hypothèse. Mais elle crispe syndicats et patronat, qui y voient une menace pour les salariés. Une réunion avait lieu au ministère du Travail ce lundi.

Pass sanitaire imposé au travail : les organisations syndicales et patronales sceptiques, voire hostiles

"Inefficace", procédé "punitif" pouvant générer de la "tension" : l'idée d'un pass sanitaire étendu à l'ensemble des entreprises suscite de fortes réticences chez les partenaires sociaux, consultés ce lundi par la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Généraliser le pass à toute la sphère professionnelle, au-delà des secteurs de la santé et au contact du public comme c'est le cas aujourd'hui, n'est qu'une "hypothèse", a souligné dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Une réunion au ministère du Travail

Ce lundi, les syndicats et les organisations patronales étaient consultées par Elisabeth Borne. "Nous proposerons des mesures pour freiner la propagation du virus mais rien ne sera acté à l'issue" de cette réunion en visioconférence, avait prévenu l'entourage de la ministre du Travail. L'exécutif ne cache cependant pas sa volonté de trouver les moyens de mettre la pression sur les non-vaccinés face à la cinquième vague du Covid-19 et l'arrivée du variant Omicron en France.

Pour le "Monsieur vaccin" du gouvernement, Alain Fischer, qui s'exprimait ce lundi sur France Inter, le pass sanitaire étendu à toutes les entreprises, "sous un angle scientifique, c'est sûr que c'est une protection supplémentaire qui devrait éviter une crise sanitaire grave".

Les organisations patronales sceptiques

Mais chez les partenaires sociaux, le scepticisme est de mise, notamment sur l'application d'une telle mesure. La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), est "plutôt favorable au pass sanitaire dans la mesure où ça permet d'éviter un confinement, ce qui est le pire du pire. Après, il y a des questions pratiques qui peuvent poser problème".

Pour l'Union des entreprises de proximité (U2P), "il faut mettre la priorité sur la continuité de l'activité. Donc si ça doit passer par un pass, pourquoi pas. Mais il ne faut pas que ce soit punitif", souligne l'organisation patronale, en allusion à la pénalité de 45.000 euros pour non vérification de pass actuellement en vigueur.

"Est-ce aux chefs d'entreprise d'exercer des pouvoirs de police ?", s'interrogeait dimanche sur franceinfo le président délégué du Medef, Patrick Martin, dont l'organisation réserve sa position et attend l'issue des discussions avec le gouvernement.

Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, a évoqué lundi sur Sud Radio "une usine à gaz" susceptible de générer "de la tension" au sein des entreprises.

"Absurde, totalement inefficace" : les syndicats hostiles

Du côté des syndicats, le ton est nettement hostile. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, fustige une mesure "absurde et totalement inefficace". "Nous y sommes opposés parce que ça correspond à une obligation vaccinale. Nous préférons (...) renforcer les gestes barrière, inciter plus à la vaccination plutôt que l'instauration de ce pass", a-t-il insisté sur franceinfo. "Mieux vaut convaincre et inciter que contraindre", a également déclaré à l'AFP Michel Beaugas de Force ouvrière (FO), tandis que Cyril Chabanier (CFTC) s'est dit "assez réservé".

Les politiques pas convaincus non plus

Dans le monde politique, le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot s'est dit opposé à un tel élargissement, sur BFMTV et RMC : "J'entends tous les responsables des entreprises dire 'ça va être la galère de mettre ça en place', donc je n'y suis pas favorable."

Autre candidat, l'ex-PS Arnaud Montebourg a, lui, plaidé pour l'ouverture de négociations. "Cette question doit être posée avec les partenaires sociaux : est-ce qu'elle est praticable (...) ? Les entreprises ont-elles les moyens de le faire ?", a-t-il demandé sur LCI, en relevant qu'elle existe déjà pour un certain nombre de professions au contact du public.

Après la ministre du Travail, ce sera mardi au tour du Premier ministre Jean Castex de recevoir les groupes parlementaires pour discuter des futurs champs d'application du pass sanitaire.