Pass sanitaire : ce qui change en Alsace lundi 9 août

L'extension du pass sanitaire entre en vigueur lundi 9 août pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le sésame devient nécessaire dans un très grand nombre de lieux publics, jusqu'au 15 novembre inclus selon la loi. Quels nouveaux lieux sont concernés en Alsace ? France Bleu fait le point.

Le pass sanitaire consiste en un schéma vaccinal complet, ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures, ou un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de six mois.

Cafés, bars et restaurants

Aucune exception pour les cafés, bars et restaurants, quels qu'ils soient : en salle comme en terrasse, le pass sanitaire est exigé dans tous les établissements alsaciens, pour tous les clients adultes. La vente de plats à emporter est, elle, exemptée.

Centres commerciaux

La préfecture du Haut-Rhin précise lundi matin que le pass sanitaire n'est exigé dans aucun centre commercial du département à ce jour. Avec un taux d'incidence de 147 nouveaux cas pour 100.000 habitants à la date de vendredi soir, le Haut-Rhin voit l'épidémie se stabiliser.

Dans le Bas-Rhin, les arbitrages sont toujours en cours lundi pour déterminer quels centres commerciaux pourraient être concernés par le pass, qui selon le décret, ne peut s'appliquer qu'aux centres de plus de 20.000 mètres carrés. Mais d'autres critères entrent en compte : la balle est dans le camp de la préfecture.

Transports

Dans les transports, seuls les longs trajet sont concernés. Pour ceux qui prennent l'avion, le pass sanitaire est donc contrôlé dans les aéroports de Strasbourg et Bâle-Mulhouse.

Concernant les TGV en gare de Strasbourg, Mulhouse et Colmar, les contrôles sont aléatoires mais "massifs", selon la SNCF. Ils auront lieu soit sur le quai, soit à bord des TGV. Les fraudeurs s'exposent à une amende de 135 euros. La SNCF conseille aux voyageurs d'arriver un peu plus tôt, dans le cas où les contrôles retardent l'embarquement.

Le pass sanitaire est également obligatoire pour monter dans un bus longue distance. À la gare routière de Strasbourg comme ailleurs, chaque chauffeur Flixbus aura ainsi un outil pour flasher votre QR code.

Hôpitaux et Ehpad

Les visiteurs ou les patients non urgents doivent montrer patte blanche à l'entrée des hôpitaux et des maisons de retraite - tant que cette obligation ne fait pas "obstacle à l'accès aux soins", souligne le Conseil constitutionnel.

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) n'ont pas communiqué à ce jour sur la mise en place du pass sanitaire. Avec cinq sites - le CHU de Hautepierre, le Nouvel hôpital civil, les hôpitaux de l'Elsau et de la Robertsau et le centre médico-chirugical obstétrique - et des dizaines d'entrées, l'organisation s'avère difficile. "Une usine à gaz", explique Pierre Wach, secrétaire général de la CGT aux HUS. "Qui décide qu'un patient est urgent ou non urgent ?", s'interroge-t-il sur France Bleu Alsace.

Le GHR Mulhouse Sud-Alsace confirme que le dispositif est applicable dès ce lundi. Des contrôles seront effectués sur tous les sites du GHRMSA : hôpital du Hasenrain et hôpital Emile Muller à Mulhouse, les hôpitaux d'Altkirch, de Cernay, de Sierentz et de Thann, le pôle public du GCS des Trois Frontières de Saint-Louis, et les EHPAD de Bitschwiller-lès-Thann et de Rixheim. L'établissement précise qu'une "tolérance" sera appliquée jusqu'au 15 août.

À l'hôpital de Saverne, les équipes de sécurité ont vu leurs horaires étendus. "La première semaine de rodage est la bienvenue pour peaufiner nos organisations", commente la directrice Mélanie Viatoux. Pour les patients non vaccinés et qui ont une consultation programmée, elle conseille d'anticiper et de "faire un test la veille ou l'avant-veille".

Précisons que le pass n'est pas demandé pour une visite chez un médecin généraliste.