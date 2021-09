Pass sanitaire chez les adolescents : la perte de licenciés est limitée pour les clubs sportifs

A partir du 30 septembre, le pass sanitaire est obligatoire pour les enfants de 12 ans à 17 ans et notamment pour la pratique d’un sport. Les clubs sportifs craignaient une baisse de fréquentation des ados. Elle existe mais elle très faible. Reportage au club de football de Coulogne.

Avec l'obligation du pass sanitaire chez les 12-17 ans les clubs sportifs du Nord et du Pas-de-Calais avaient peur d’une baisse de licenciés. Mais ce n’est pas le cas. Un gros travail d’information et de prévention a été fait par les bénévoles cet été.

Vacciner son enfant pour ne pas le priver de son sport

Clément 13 ans est licencié à l'ES Coulogne ( près de Calais) depuis deux ans. Rudy son père est sur le bord du terrain et regarde la fin de son entrainement. Clément est vacciné par obligation, pour ne pas le priver de sa passion et de ses copains. "Ce n'est pas logique, pourquoi le vaccin n'est pas obligatoire au collège, mais en club il l'est ! "

Le travail d'information des éducateurs

Comme Rudy, beaucoup de parents ont vacciné leurs enfants. Peut-être grâce au travail des éducateurs du club qui en parlent depuis le mois d’aout " tous les gamins ont le pass-sanitaire, il en manque seulement un" confirme Julien le responsable de l’école de Foot de l’ES Coulogne.

Un référent COVID au club

Un pass-sanitaire obligatoire chez les 12 17 ans et des contrôles en plus a effectuer. Là aussi le club de Football de Coulogne a anticipé. " Nous avons recruté un référent COVID. Il va travailler 24 heures par semaine pour les contrôles des adolescents aux entrainements et pour les matchs" précise Cindy de l'équipe dirigeante.

Avec l’obligation du pass-sanitaire, le club de football de Coulogne a perdu plus de 50 licenciés en très grande majorité dans les catégories seniors.