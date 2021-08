Pass sanitaire : Comment ça va se passer au CHR Metz-Thionville ?

Le pass sanitaire entre en vigueur ce lundi, dans les restaurants, les trains, les avions... Mais aussi dans les hopitaux! Il ne sera désormais plus possible - sauf urgences - d'entrer dans les établissements de santé sans présenter le sésame. Le CHR Metz-Thionville s'est organisé en conséquence.

Il faudra désormais présenter un pass sanitaire pour rentrer dans les hôpitaux. À partir de ce lundi, le CHR de Metz-Thionville, comme tous ceux de France, procédera à des contrôles à ses entrées.

Pass sanitaire ou test covid sur place

Les patients qui disposent du pass sanitaire pourront rentrer directement, les autres seront invités à passer un test antigénique, avec du personnel médical dédié. En effet, David Lariviere le directeur général adjoint du CHR Metz-Thionville explique qu'il a fallu déployer des moyens pour organiser ces contrôles : "sur les accueils administratifs, on va compter sur le personnel en place, avec les renforts ça fera une dizaine de personnes. Sur la partie des tests antigéniques, on aura des renforts pour organiser les flux de la manière la plus fluide possible. Car l'objectif est de ne pas retarder la prise en charge, ni les consultations. On va dire qu'on est sur une petite vingtaine de personnel complémentaire".

Les urgences seront toujours assurées

Le directeur général adjoint ajoute que les urgences seront toujours prise en charge : "notre mission première sera assurée". Personne ne restera sur le carreau faute de pass sanitaire. En revanche, il engage les personnes qui auraient rendez-vous à l'hôpital à se présenter un peu avant l'heure prévue, pour prévoir le temps du contrôle du pass.

Des coupes files pour les patients réguliers du CHR

Les patients qui reviennent régulièrement au CHR, ceux qui sont dialysés, ou qui suivent une chimiothérapie par exemple, se verront remettre une carte coupe-file une fois qu'ils auront présenté une première fois leur pass sanitaire.