Pass sanitaire dans les bars et les restaurants : les commerces s'organisent face au risque de sanctions

L'amende pourrait grimper jusqu'à 45 000 euros et un an d'emprisonnement pour les bars et restaurants qui ne contrôleraient pas le pass sanitaire des clients. La mesure doit rentrer en vigueur au début du mois d'août, les commerçants tentent donc de s'organiser dans l'urgence.

"Tant pis, on ira en prison !", s'amuse Christelle, responsable d'une brasserie sur la place des Héros à Arras, avant d'ajouter, "non, on fera les choses dans les règles, mais ça sera compliqué. On n'est pas policiers, si les gens ne veulent pas montrer leur pass sanitaire, on ne peut pas leur forcer la main...". Comme les autres, elle devra pourtant début août contrôler les clients qui viendront s'installer pour boire un verre, vérifier qu'ils ont reçu les deux doses du vaccin ou qu'ils justifient d'un test covid négatif de moins de 24h. Sans quoi, en cas de contrôle de police, l'amende grimpera jusqu'à 45 000 euros en plus d'un an d'emprisonnement.

Les restrictions ne concernent d'ailleurs pas que les clients puisque les salariés des commerces concernés devront avoir reçu une première dose d'ici le 1er août, pour compléter leur passe sanitaire d'ici le 30 du même mois. "J'ai encore trois ou quatre salariés qui n'ont pas reçu de vaccin", explique Ludovic Dubois, responsable du restaurant Le Vertigo. "On essaye de leur prendre des rendez-vous rapidement d'ici là, mais il ne nous reste que deux semaines, c'est assez compliqué."

Des risques pour l'emploi

S'il tient à se mettre en règle au plus vite, le restaurateur veut aussi relativiser sur les sanctions annoncées. "45 000 euros, c'est grossi... nous on n'a pas demandé le virus, on le subit. Je pense que les policiers seront tolérants les deux ou trois premières fois, après il faudra aussi que les clients jouent le jeu".

De l'autre côté de la rue, Florent Becourt, patron du restaurant Le Comptoir, ne veut "pas prendre de risque". Il estime qu'il faut "passer par là pour que ça aille mieux", mais estime qu'à l'heure actuelle "c'est flou, on ne connaît pas encore le protocole à mettre en place". "Si jamais il y a beaucoup de monde, je serai sans doute obligé de mettre un serveur devant la porte, qui sera chargé de vérifier tous les QR codes", poursuit-il.

Et la mesure a déjà eu un effet sur son équipe, en tout cas sur le futur effectif. "J'ai dû résilier un contrat d'extras pendant un mois. _Avec le pass sanitaire, on aura moins de fréquentation_, c'est sur. Certains qui ne veulent pas se faire vacciner m'ont déjà dit qu'ils ne viendraient pas. J'ai donc enlevé un serveur mais garder toute l'équipe en cuisine, c'est une mesure de sécurité sinon on ne sera pas rentable".