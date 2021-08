Pass sanitaire : dans les bars et restaurants de Laval, une première semaine sous le signe de la tolérance

C'est désormais inévitable pour tous les bars et les restaurants : depuis le lundi 9 août, le pass sanitaire est obligatoire pour consommer dans un de ces commerces. A l'entrée, les serveurs doivent scanner votre QR code attestant d'une vaccination complète contre le Covid-19 ou d'un test négatif de moins de 72 heures.

Une semaine plus tard, la mesure est globalement respectée à Laval, selon de nombreux clients et gérants. Mais le strict protocole énoncé par le gouvernement a été un peu aménagé dans certains débit de boissons, raconte Chérif, 22 ans : "Dans certains bars où je suis allé la semaine dernière, ils ne m'ont pas tout le temps demandé mon pass sanitaire".

Si je ne l'avais pas eu, j'aurais pu prendre mon café et me poser en terrasse.

Malgré quelques entorses au protocole, presque tous les bars où Cherif s'est rendu lui ont demandé son pass sanitaire. © Radio France - Théo SIRE

Le pass sanitaire est pourtant obligatoire, à l'intérieur comme en terrasse. Les commerçants sont également obligés de scanner un QR code qui atteste de la validité du test ou de la vaccination, mais Cherif assure que dans "un bar en face de la gare, ils ne m'ont pas scanné. _Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, qu'ils avaient confiance en moi._"

Ne pas perdre tous ses clients

Au-delà du non-respect de la mesure dans certains bars et restaurants, certains commerces préfèrent rester dans les clous tout s'adaptant à leurs clients les plus réguliers. A l'intérieur du bar-tabac Hope And Bar, une dizaine d'habitués discutent, mais Guillaume, le serveur, ne leur demande pas leur QR code : "C'est des habitués, je sais qu'ils ont leur pass donc je ne vais pas les contrôler tous les jours. Après, pour les habitués qui font des tests PCR, on essaye de les contrôler toutes les 48-72 heures. Mais sinon, les clients qu'on voit deux ou trois fois dans la semaine ou pour la première fois, on les contrôle en général."

Au bar-tabac Hope And Bar, Guillaume, le serveur, a perdu environ 70 % de sa clientèle à cause du pass sanitaire. © Radio France - Théo SIRE

Une manière de ne pas trop déranger ses habitués, alors qu'il a déjà perdu 70 % de sa clientèle depuis une semaine. Même stratégie de tolérance, du côté de la pizzeria La Casa Del Sole. Le gérant, Christophe Bailleuil, s'est laissé le temps d'une "semaine test", acceptant quand même certains clients sans pass.

Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés avec deux doses, donc ça m'aurait forcé à faire une sélection obligatoire qui n'est pas forcément cool pour des tables qui viennent en groupe.

Christian Bailleuil a lui perdu près de 20 % de ses clients, à la Casa del Sole, malgré une certaine tolérance pendant la première semaine. © Radio France - Théo SIRE

Manque d'information et pédagogie

Ce pizzaïolo assure en revanche que cette période de transition est terminée : "On rentre dans le vif du sujet, il n'y a plus de souplesse. Donc on est dans le cadre et on y reste."

Mais même en voulant appliquer les règles de façon stricte, les bars et restaurants lavallois se heurtent à la méconnaissance du public, explique Sandrine Courvasier, à la tête de la brasserie Le Rond Point.

Au-delà des clients sans pass sanitaire valide, Sandrine Courvasier doit aussi faire face aux critiques des anti-vaccins, dans sa brasserie Le Rond Point. © Radio France - Théo SIRE

Beaucoup de gens pensaient qu'il ne fallait qu'une injection pour entrer, certains avaient des QR codes qui n'étaient plus valables. D'autres n'ont pas de portable mais des papiers, souvent pliés au niveau du QR code donc c'est compliqué à scanner. Et certains n'ont qu'un papier de l'assurance maladie.

"Même si ce n'est pas notre métier", ce travail de pédagogie est nécessaire selon elle, le temps que les règles du pass sanitaire soient ancrées dans les habitudes des Lavallois… comme c'est le cas pour le masque aujourd'hui.