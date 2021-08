Pass sanitaire dans les Ehpad : "de la pédagogie pour maintenir le lien social" entre familles et résidents

Depuis lundi 9 août, le pass sanitaire est désormais réclamé à l'entrée des Ehpad. Parcours vaccinal complet, tests réguliers ou preuve de rémission du covid : c'est désormais la condition pour accéder aux proches qui résident en maison de retraite. Même si les établissements ont reçu une semaine pour se roder. A l'Ehpad de La Pommeraie à Périgny près de La Rochelle, on promet d'appliquer la loi avec discernement, et mise sur "la pédagogie pour éviter toute rupture des liens familiaux", essentiels pour la vie des 87 résidents.

"Vous vous présentez à l'accueil, et nous vérifions le QR code !" A l'accueil de l'Ehpad de la Pommeraie, Laurence répond à l'appel inquiet d'une fille de résidentes. Des appels comme celui-ci sont fréquents ces derniers jours ces derniers jours : des familles inquiètes de se voir fermer les portes. Laurence est heureuse de pouvoir les rassurer : "je lui ai dit qu'il n'y avait pas de gros changement, à part bien sûr le pass sanitaire. La personne souhaitait savoir si sa maman pouvait continuer à sortir de l'établissement... bien sûr ! Au contraire !"

Dans cet établissement de Périgny, le pass sanitaire ne doit pas bouleverser le fragile équilibre trouvé entre sécurité sanitaire et droit des résidents à une vie sociale de qualité. Ici, les visites en chambre resteront autorisées, pour tous les membres de la famille, y compris les enfants mineurs, non soumis au pass sanitaire. "On ne peut pas tout interdire, ce n'est pas une vie" assume la directrice Clarisse Reydant-Coupey.

Après l'agressivité, l'apaisement

L'annonce du pass sanitaire obligatoire pour pénétrer dans l'établissement a bien provoqué quelques incidents. Laurence à l'accueil a fait face à des réactions de colère, qu'elle a immédiatement transmises à sa directrice. Mais aujourd'hui que la mesure entre en application, la situation semble s'être apaisée, et tous les visiteurs affichent des passes sanitaires valides, salue la directrice Clarisse Reydant-Coupey : "autant on peut boycotter le restaurant, autant boycotter la visite aux parents ce n'est pas possible. Donc je pense que les gens ont anticipé, ils ont fait le nécessaire." Et c'est tant mieux pour ces résidents âgés, pour qui la visite de leurs proches est essentiel.

Alors bien sûr, ce n'est pas toujours facile de prendre cette nouvelle habitude. Surtout quand il faut manipuler son téléphone. "J'essaie de montrer mon QR code" annonce Bernadette, qui s'escrime avec son téléphone, efficacement guidée par Laurence, la chargée d'accueil. Quelques manipulations et le précieux sésame s'affiche. Une obligation que Bernadette accepte sans broncher : "c'est important qu'on ne soit pas porteur du virus pour les résidents. Une maman on n'en a qu'une !" Bernadette consciente également que le vaccin ne protège pas entièrement, et qu'il faut maintenir les gestes barrière : "je continue de prendre les petits seaux disponibles à l'accueil, avec tout le matériel de désinfection. Je porte toujours le masque, j'aère la chambre à chaque fois."

Pass sanitaire pour les résidents

A la Pommeraie, les résidents vont aussi avoir rapidement leur pass sanitaire, pour continuer à aller au restaurant en famille par exemple. Jocelyne est vaccinée comme la quasi-totalité de l'établissement : "je pense que ce n'est pas une contrainte embêtante outre-mesure. On critique tout maintenant, mais il faut bien que le gouvernement prenne des décisions." Ce qui embête plus Jocelyne, c'est le règlement de l'Ehpad qui l'oblige à conserver son masque, lorsqu'elle joue à la belote avec ses copines dans le réfectoire. "On n'arrive plus à parler !" Cette obligation-là n'est pourtant pas près de disparaître.

Dans les prochaines semaines, l'Ehpad La Pommeraie doit encore remplir une autre obligation légale : vacciner ses derniers salariés récalcitrants. Une demi-douzaine selon la directrice qui a d'ores-et-déjà récupéré la fiole de vaccin Pfizer-BioNTech nécessaire. Mais comme pour les familles, elle mise avant tout sur la pédagogie. "Culpabiliser les salariés serait contre-productif" assure Clarisse Reydant-Coupey.