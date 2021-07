Le pass sanitaire dans les transports entrera en vigueur entre le 7 et le 10 août

L'extension du pass sanitaire aux les transports de longue distance entrera en vigueur "entre le 7 et le 10 août", a annoncé ce mercredi Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué aux Transports, au micro de BFMTV/RMC. Mais il l'a tout de suite annoncé : les contrôles ne pourront pas être "systématiques" puisqu'ils vont concerner 400.000 personnes par jour, mais ils seront "massifs".

Eviter les files d'attente interminables le 15 août

"On va essayer de faire cela de façon la plus opérationnelle et fluide possible, de manière à avoir un bon taux de contrôle et en même temps de ne pas rendre la vie des voyageurs difficile", a-t-il précisé. Il souhaite éviter un phénomène de "trop grandes files d'attente", en particulier lors du week-end du 15 août.

Billet remboursé en cas de test positif

Le ministre a également ajouté que si un test PCR se révélait positif, le détenteur du billet serait remboursé par la SNCF :"Si vous réservez un billet pour aller à Marseille par exemple et que vous êtes déclaré positif entre-temps, la SNCF s'engage à rembourser le billet de train", a t-il précisé, en ajoutant que cette mesure existait déjà pour le transport aérien.

Pour rappel, le pass sanitaire sera obligatoire dans les transports dits "de longue durée", c'est-à-dire les vols intérieurs et extérieurs, les trajets en TGV, là aussi que ce soit pour la France ou l'étranger, les Intercités et les trains de nuit. Il faudra donc présenter une attestation de vaccination complète (avec une deuxième dose injectée il y a une semaine ou plus), ou un test PCR de moins de 48 heures.

Adoptée par le Parlement dans la nuit de dimanche à lundi, la loi sur cette mesure "est actuellement revue par le Conseil constitutionnel, elle devrait être promulguée le 7 août et mise en application dans les jours qui suivent, entre le 7 et le 10 août", annoncé le ministre.