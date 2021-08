Pass sanitaire : de nouvelles règles pour accéder au CHU de Dijon

L'utilisation du pass sanitaire est élargie à partir du lundi 9 août 2020. Il est désormais obligatoire pour accéder aux restaurants, aux cafés, aux trains - pour les longues distances - mais aussi pour entrer au CHU de Dijon. "L’accès au CHU Dijon Bourgogne se fera désormais, sauf urgences et situations particulières de fin de vie, sur présentation d’un pass sanitaire valide", précise l'hôpital. France Bleu Bourgogne vous détaille les nouvelles règles.

Neuf points d'accès au CHU

Pour accéder au CHU, il faut désormais présenter son pass sanitaire à l'un des neuf points de contrôle. "L’accès aux urgences adultes, enfants, maternité ne sera pas soumis au pass sanitaire", indique par ailleurs l'hôpital.

Hall A

Hall B

Hall Maternité

Bâtiment Marion

Hémodialyse

Hall Hôpital d’enfants

PPLV Rdc haut

Chambre mortuaire

C2R

Les différentes entrées au CHU de Dijon avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire - CHU Dijon

Une dizaine de recrutements

Pour mettre tout ça en place, l'hôpital a recruté et formé du monde pour l'accueil et la sécurité, explique Quentin Garnier, DRH du CHU : "On a eu déjà une dizaine de recrutement, et on est en train de continuer pour voir comment renforcer ces équipes. Le mot-d'ordre c'est- de former nos équipes pour quelles soient dans un esprit d'accueil et de pédagogie".

Le CHU a dû recruter explique Quentin Garnier, DRH de l'hôpital Copier