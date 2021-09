Pass sanitaire dès 12 ans : Le club de basket de Bouguenais s'organise pour contrôler ses ados

Comme les adultes, les plus de 12 ans et deux mois doivent dès ce jeudi 30 septembre présenter un pass sanitaire pour aller au restaurant, au bar, au cinéma ou encore pour continuer leurs activités sportives en club.

Ce sont aux associations et aux clubs que revient la charge de contrôler que les 12-17 ans sont bien vaccinés ou, à défaut, qu'ils se présentent à chaque entrainement et à chaque match avec un test PCR de moins de 72 heures. Certains non vaccinés devront donc se faire tester deux fois par semaine pour pouvoir continuer à suivre leur entrainement du mercredi et jouer les matchs de championnat le week end.

"On va devoir faire appel à des bénévoles pour les contrôles"- Grégory Pineau, le président de Basket Bouguenais

"C'est une contrainte supplémentaire, d'autant plus que les 12-17 ans représentent environ un tiers de nos adhérents" confie Grégory Pineau, le président du club de basket de Bouguenais ( près de Nantes). Et s'il accepte la mesure qui permet de continuer les activités, il se demande comment le club va pouvoir s'organiser. "P_our les entrainement en semaine, on demande à notre éducateur et aux différents entraineurs de contrôler les pass, en revanche pour le week-end, ou nous avons des matchs de toutes les équipes, de toutes catégories nous allons devoir faire appel à des bénévoles, les membres du bureau en premier, mais peut-être aussi à des parents, si la mesure doit durer longtemps." U_ne affiche a été collée sur la porte du gymnase. On y lit : "Merci de préparer votre certificat saniatire pour aider les personnes chargées de la vérification".

une affiche a été collée sur la porte du gymnase © Radio France - Nicolas Crozel

"Si ça nous permet de pouvoir continuer à jouer"-Elena, joueuse en U15

Du coté des ados rencontrés en cette veille de mise en place du pass, le message est le même pour tous. "C'est moi qui ai demandé à mes parents à faire vacciner" raconte Elena qui joue dans l'équipe U15, "je voulais pouvoir continuer à jouer au basket mais aussi à aller au restaurant". À ses cotés, Anaîs qui entraine des plus jeunes, abonde : "Si tout le monde est vacciné c'est plus simple". Assis sur un banc, pendant l'entrainement, Anthony, papa d'une joueuse de 12 ans raconte qu'il a laissé le choix à sa fille. "Au début avec mon épouse, on trouvait que 12 ans c'était jeune pour se faire vacciner, mais on a posé la question à notre fille, elle a dit qu'elle voulait avant tout continuer à vivre normalement, à profiter des loisirs, alors on a donné notre accord. En plus ça lui permet d'aller rendre visite à ses grands parents en étant plus tranquille" conclu le père de famille.