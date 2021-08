Pass sanitaire : des cartes coupe-file pour les patients réguliers du CHR Metz-Thionville

Le pass sanitaire se met en place au CHR Metz-Thionville. Des renforts ont été recrutés pour assurer les contrôles, et des tests antigéniques sont proposés dès ce lundi matin à ceux qui n'ont pas le pass sanitaire.

L'hôpital conseille aux gens de venir un peu en avance, pour prévoir le temps des contrôles, mais n'oublie pas non plus ses patients réguliers. David Lariviere, le directeur général adjoint du CHR Metz-Thionville., explique : "De façon à assurer la prise en charge la plus simplifiée possible de nos patients dit récurrents, notamment les patients dialysés ou les patients qui suivent une chimiothérapie, on leur remettra une carte de type coupe-file, une fois qu'ils nous montreront que leur pass sanitaire est valide. Pour ces patients qui présentent un schéma vaccinal complet : "Elle permettra que ce soit le plus simple possible, en fluidifiant les accès".

Éviter l'engorgement à l'entrée des sites hospitaliers

Une manière de leur éviter d'attendre, alors qu'ils auront déjà été contrôlés : "L'objectif, c'est que l'ensemble de ce dispositif de pass sanitaire ne conduise pas à ralentir les prises en charge ou à ralentir les accès au sein de nos établissements"