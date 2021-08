Pass sanitaire : "Dès qu'on pourra s'en débarrasser, on s'en débarrassera", assure Gabriel Attal

"Dès qu'on pourra s'en débarrasser, on s'en débarrassera". Invité d'On n’est pas à l’abri d'faire une bonne émission ce lundi sur France Bleu, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a défendu le pass sanitaire, décrié par certains. "Personne n'aime le pass sanitaire, moi je n'aime pas le pass sanitaire, mais on n'a pas trouvé d'autres moyens pour pouvoir maintenir ouvertes des activités pendant cet été", a-t-il justifié. Depuis ce lundi 30 août, les salariés qui travaillent dans des lieux où le pass sanitaire est obligatoire pour les clients doivent eux aussi présenter cette attestation de vaccination, de rétablissement du Covid-19 ou de test négatif.

"Un outil temporaire"

Le pass sanitaire "est un outil temporaire, le temps que l'écrasante majorité [des Français] soit vaccinée on puisse maintenir ouverts des lieux qui, sinon, devraient fermer à cause du virus", a insisté Gabriel Attal en prenant pour exemple le taux de circulation du Covid dans les régions du Sud. Selon le porte-parole du gouvernement, "dans la quasi-totalité des cas", le contrôle du pass des clients "se passe très bien" avec un QR-Code flashé en quelques secondes.

Interrogé sur l'obligation qui s'applique désormais dans certaines entreprises, Gabriel Attal a confirmé qu'on "est sur une première semaine de la pédagogie", mais qu'ensuite il pourra y avoir "une fermeture administrative" si un employeur ne fait pas appliquer la règle.

Rentrée "sereine"

Concernant la rentrée des classes, Gabriel Attal se montre rassurant envers les familles. "Vous pouvez être sereins, parce qu'un protocole sanitaire a été mis en place avec des règles pour garantir la sécurité sanitaire dans les établissements scolaires", avec notamment le port du masque et l'aération des salles.

Interrogé sur une éventuelle obligation vaccinale pour les professeurs, le porte-parole du gouvernement a assuré qu'il "n'est pas prévu aujourd'hui d'obligation, mais on souhaite que les enseignants continuent à se faire vacciner et qu'on arrive jusqu'au 100%". IPrès de 90% des professeurs sont déjà vaccinés, a-t-il affirmé.