Pass sanitaire élargi : dans les restaurants strasbourgeois, l'idée fait son chemin

Face à la recrudescence des contaminations au coronavirus en France, dont plus de 40% sont désormais liées au variant Delta, le gouvernement tient un nouveau conseil de défense ce lundi 12 juillet. Sur la table : la vaccination obligatoire pour les soignants et l'extension du pass sanitaire. A Strasbourg, restaurateurs et clients y sont plutôt favorables.

Une contrainte oui, "mais pour le bien de tous"

"Vous avez fait votre choix ?" À la terrasse du restaurant "La corde à linge", quartier de la Petite France c'est un quasi retour à la normale après des mois de restrictions. Alors pour continuer sur cette lancée, le pass sanitaire élargi c'est une solution pour Nicolas, chef de rang : "Le variant Delta arrive donc ça dérange pas mal de gens oui, c'est compliqué mais c'est pour notre bien à tous."

Mais alors comment le mettre en place ? Ici on pourrait compter sur la technologie : le restaurant utilise déjà un QR code à scanner sur la table du restaurant, où l'on doit entrer ses informations personnelles pour accéder au menu. Mais ça n'est pas le cas partout. À quelques mètres, Marie-Eve, la gérante du restaurant "l'Éveil des sens" ne sait pas si elle devra "acheter du matériel en plus" pour scanner elle-même les pass sanitaires.

Le QR code qui a remplacé le menu dans ce restaurant strasbourgeois, pourrait aussi servir à récolter les pass sanitaires des clients © Radio France - Marie Maheux

"Ça n'est pas aux restaurateurs de checker et d'assurer que les clients se fassent vacciner" ajoute Cyrielle, serveuse à "La corde à linge", "Nous on est là pour les servir, pour qu'ils passent un bon moment et on a déjà assez de travail comme ça."

Les clients, plutôt favorables

Côté clients, il y a les convaincus, assez nombreux : "Je suis tout à fait d'accord", témoigne par exemple Hubert, de passage à Strasbourg, "de toute façon il faut que tout le monde se fasse vacciner pour enrayer cette pandémie. Il n'y a pas trente-six solutions et ça va pousser les gens à se faire vacciner."

D'autres sont clairement moins enthousiastes, comme Mélanie : "Je suis partagée à l'idée d'être contrainte de me faire vacciner pour pouvoir continuer à avoir une vie normale et en même temps si c'est la seule solution pourquoi pas. Mais si on peut faire sans c'est mieux."

Les modalités d'élargissement à définir

Si le flou demeure encore autour des modalités précises d'extension du pass sanitaire, le président du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration Didier Chenet déclarait il y a quelques jours sur Franceinfo que son déploiement dans les restaurants était "en discussion avec Bercy" et que"si ce pass sanitaire doit être une alternative à une éventuelle fermeture de nos établissements, voire la remise en place de jauges, bien évidemment nous donnerons notre accord."