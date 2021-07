Pass sanitaire en EHPAD : cet établissement de Picardie ne refusera pas d'entrée aux visiteurs

Après une longue nuit de débats autour du projet de loi anti Covid-19, l'Assemblée nationale a finalement voté en faveur de l'extension du pass sanitaire, ce vendredi 23 juillet au petit matin. Il devrait être exigé à l'entrée des hôpitaux et des Ehpad notamment, sauf en cas d'urgence. Les établissements vont donc devoir mettre en place un nouveau protocole. Mais certains n'envisagent pas de refuser les visites aux proches des résidents sans pass sanitaire. C'est le cas de l'Ehpad Saint-Joseph à Cagny, près d'Amiens.

Contrôle au détriment des résidents

"Si la personne n'a pas de pass sanitaire ou de test négatif, _on ne va pas interdire l'entrée_", explique Marie-Pierre Patte, la directrice. Pour contrôler les pass sanitaires ou les tests négatifs, il faudrait constamment une personne à l'entrée." Si je retire un membre du personnel soignant ou une des animatrices, la qualité de soin sera moindre, ou les activités et sorties se feront beaucoup moins" Pas assez de personnel, surtout en cette période estivale, signe de congés.

L'établissement a anticipé la mesure : au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, les familles des résidents ont été invitées à envoyer leur pass sanitaire en amont, ensuite entrés dans un fichier informatique. "On a enregistré le pass dans notre logiciel, comme ça on le sait, et ça suffit. On ne va pas les solliciter à chaque fois".

Plus de la moitié des familles qui viennent régulièrement sont déjà vaccinées. Mais la période estivale est aussi l'occasion pour des visites plus rares le reste de l'année, et notamment de petits-enfants. Mais impossible de tout vérifier, alors l'équipe médicale compte aussi beaucoup sur la communication autour du vaccin pour que les plus jeunes se vaccinent.

Ehpad épargné par le virus

L'Ehpad Saint-Joseph a été épargné par le Covid-19 : pas un seul cas en 18 mois parmi les résidents, qui sont par ailleurs tous vaccinés. Une autre raison pour ne pas refuser l'entrée à des familles. "Ils ont fait preuve de beaucoup de résilience depuis le début, mais ça serait difficile de leur annoncer à nouveau qu'ils ne peuvent pas se voir" explique Stéphanie Toutlemonde, la cadre infirmière de l'établissement. "Alors on va essayer d'aller vers le 100% vaccination de nos visiteurs, communiquer, informer, mais on n'envisage pas de refuser des visites."

Pour les personnes sans pass ni test négatif, l'équipe prévoit de les orienter plutôt vers le parc pour leur visite, quand le temps le permettra.