Pass sanitaire et règles précises pour accéder au CHU de Clermont-Ferrand à partir de lundi

A partir de lundi, le pass sanitaire sera étendu aux bars, restaurants, aux trajets longue distance (avion, car et train), les foires, les salons et les hôpitaux. Pour accéder aux trois sites du CHU de Clermont (Montpied, Estaing et Louise-Michel), il faudra donc présenter un pass sanitaire, sous la forme d'un circuit vaccinal complet, d'un test négatif (antigénique ou PCR) de moins de 48h, ou d'un certificat attestant d'un rétablissement récent du covid-19.

Au CHU de Clermont, comme aux autres, il faudra donc se plier à ces règles, avec quelques précisions :

Les patients ayant déjà pris des rendez-vous sont rappelés depuis la semaine dernière, afin de les informer de l’évolution des conditions d’accès au CHU et les accompagner dans ce changement. Pour les nouveaux rendez-vous, les consignes leur seront rappelées via SMS ou appel par le secrétariat du service clinique.

Les visites seront autorisées de 13h30 à 18h30, sauf cas particuliers, validés par le chef de service. Ces visites durent une heure par jour et par visiteur.

Les professionnels du CHU, les étudiants et les élèves devront présenter une attestation du CHU, délivrée par la direction de l'hôpital, pour accéder aux bâtiments. Le contrôle du pass sanitaire se fera dans le service.

L’accès aux urgences adultes, pédiatriques, gynéco-obstétriques, odontologiques et ophtalmologiques n’est pas conditionné au pass sanitaire. Les mineurs en sont dispensés également. Par ailleurs, si vous n'avez pas de pass sanitaire, vous pouvez toutefois vous rendre aux sites de vaccination (Montpied et Estaing), sans rendez-vous. Et bien sûr, respect des gestes barrières

Ces mesures sont applicables à partir du lundi 9 août et jusqu’au 15 novembre, évolutives selon la situation sanitaire.