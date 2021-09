Pass sanitaire exigé pour le personnel : situation tendue à l'hôpital de Mulhouse

La suspension de 169 personnes par la direction du Groupement hospitalier Mulhouse sud Alsace n’est pas sans conséquence sur l'activité de l'hôpital de Mulhouse. Des opérations sont déprogrammées et le personnel au travail se plaint d'une surcharge d'activité en raison de nombreuses absences.

L’hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin) et le Groupement hospitalier Mulhouse sud Alsace (GHRMSA) connaissent actuellement une situation de crise liée au sous-effectif engendré par le contrôle du pass sanitaire. Selon la direction environ 8% des 5500 salariés du GHRMSA ne seraient pas vaccinés et 169 personnes ont été suspendues par la direction .

Forcément cela crée une forte tension dans les services . Les personnels vaccinés ne sont pas loin de craquer sous la charge de travail qui augmente. Comme lors de la crise du Covid seules les interventions urgentes sont maintenues. Une infirmière nous confiait qu'elle ne tiendrait pas longtemps car son service doit faire face à l'absence de plusieurs aide-soignantes non remplacées.

Des opérations déprogrammées

Les blocs opératoires sont pour beaucoup fermés ou tournent au ralenti. Ce qui est très mal vécu par les patients en attente d’opération. Selon un témoignage recueilli par France bleu Alsace, une patiente âgée de 75 ans domiciliée près d'Altkirch attend depuis 8 jours de pouvoir se faire opérer d’une fracture du fémur. Quinze autre patients seraient en attente de chirurgie orthopédique.

Réunion de crise quotidienne

Chaque jour l'établissement organise une réunion de crise pour affecter les moyens disponibles en fonction des urgences et des nécessités de service. Des soucis qui touchent également le privé . La clinique du Diaconat à Mulhouse a dû également déprogrammer des opérations pour des raisons d’absence de personnel. Le grand nombre de non vaccinés parmi les personnels hospitaliers est un paradoxe dans la région qui a été au printemps 2020, parmi les plus touchées par la pandémie.