Pass sanitaire : FO et la CGT lancent un préavis de grève illimité au CHU Pellegrin de Bordeaux

La colère monte au sein du CHU Pellegrin de Bordeaux après la validation du pass sanitaire par le Conseil constitutionnel ce jeudi. Les syndicats Force Ouvrière et la CGT lancent un préavis de grève illimité à partir du 9 août, date à laquelle le projet de loi du gouvernement doit entrer en vigueur. Les Sages n'ont retoqué que l'isolement obligatoire des personnes contaminées et les ruptures de contrat des salariés en CDD. Cela signifie que les mesures concernant l'hôpital vont être appliquées, à savoir l'obligation de présenter le pass sanitaire pour les accompagnants et pour les patients non-urgents tant que ce dernier ne fait pas "obstacle à l'accès au soins". L'obligation pour les soignants de se faire vacciner devrait aussi être dans le projet.

On est pour la vaccination mais on s'oppose à la contrainte - Franck Olivier Sud Santé Sociaux CHU Pellegrin

Du côté des syndicats du CHU Pellegrin, on parle de 20% de soignants qui ne sont pas vaccinés. Il s'agit principalement "d'aides-soignants, du personnel administratif, technique et d'entretien, des ASH", d'après Franck Olivier, délégué syndical Sud Santé Sociaux au CHU de Bordeaux. Il poursuit : "On revendique l'accès aux soignants pour toutes et tous, sans tri à l'entrée de nos établissements. On est pour la vaccination mais on s'oppose à la contrainte."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des soignants au bord de la dépression

Depuis les récentes annonces concernant ce pass sanitaire, le responsable syndical indique recevoir de nombreux appels de soignants qui sont au bord de la crise de nerfs. "De nombreux agents nous contactent, ces derniers jours, dans un état de dépression profonde devant la crainte de perdre leur emploi. Certains refusent de se faire vacciner, d'autres appréhendent les éventuelles conséquences. Après plus d'an de sacrifices, c'est très dur à digérer", raconte-t-il. Quelques soignants étaient notamment ce week-end à Bordeaux avec leur blouse blanche en première ligne d'une manifestation qui a rassemblé 5 500 personnes pour protester contre le pass sanitaire.