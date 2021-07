Pass sanitaire : forte affluence dans les laboratoires lorrains pour se faire dépister

Dans les 25 laboratoires "atoutbio" en Lorraine, le nombre de tests de dépistage du coronavirus a largement augmenté depuis la mise en place du pass sanitaire et la progression du variant delta. L'affluence est également en hausse dans plusieurs pharmacies et laboratoires.

La différence est flagrante. Les 25 laboratoires atoutbio, présents dans toute la Lorraine, ont réalisé 2500 tests PCR ce vendredi 24 juillet, c'est plus du double par rapport à vendredi dernier. Dans les autres laboratoires et pharmacies l'affluence est également en hausse depuis la mise en place du pass sanitaire et sous l'effet de la reprise de l'épidémie.

A la veille de son départ en vacances dans un camping français dans lequel le pass est obligatoire, Simon est venu réaliser un test PCR. "On a pas le choix, sourit le vacancier, j'ai fait ma première injection j'attends la seconde alors en attendant je me fais tester, même si ça devient fatiguant", une lassitude qui force Simon à limiter pour le moment ses activités "je vais attendre pour retourner au cinéma, là c'est vraiment obligatoire pour profiter des vacances alors je le fais".

4% des tests positifs contre 1% il y a quelques jours

Départ en vacances, fréquentation d'un cinéma ou d'un lieu de loisir, le pass sanitaire impose aux non-vaccinés de se faire tester. C'est une des causes de la forte augmentation de tests ces derniers jours selon Yves Germain, biologiste et directeur des laboratoires Atoutbio, mais elle n'est pas la seule : "on a une augmentation du nombre de cas positifs on est aux alentours de 4% de positifs alors qu'on était descendu en dessous de 1% dans la première quinzaine de juillet, donc forcément il y a plus de gens venant se faire tester."

Le taux d'incidence en Meurthe-et-Moselle augmente depuis début juillet où il est passé de 8 le 4 juillet à 66 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Même trajectoire dans les Vosges où le taux d'incidence est désormais de 57.

Délai de réponse plus court

Face à ces deux causes et fort de l'expérience des grosses périodes de dépistages pendant les fêtes, les laboratoires sont désormais prêts et organisés. "Le maître mot chez nous c'est l'adaptation" résume Yves Germain directeur des laboratoires atoutbio. Depuis le début de la crise 50 personnes ont été embauchés pour faire face à la forte activité. Mais pour répondre plus efficacement à la demande les délais de réponse des tests sont désormais plus courts dans ces laboratoires. Grâce au personnel supplémentaire, la réponse du PCR est délivrée en une demi-journée au lieu d'une journée auparavant.