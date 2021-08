Pass sanitaire :" Je demande aux clients de venir que s'ils sont en règle", l'appel de l'UMIH en Creuse

Le pass sanitaire sera obligatoire dans les bars et restaurants. Le Conseil Constitutionnel valide cette disposition. Le représentant de l'UMIH en Creuse souligne "les difficultés d'organisation que cela va générer" et demande aux clients "de venir que s'ils sont en règle".

Le Conseil Constitutionnel a rendu ce jeudi sa décision sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Les sages valident la mise en place du pass sanitaire pour les visiteurs ou les patients non urgents dans les établissements de santé et maisons de retraite tant que ce dernier ne fait pas "obstacle à l'accès au soins" ; dans les trajets longues distances (Intercités, TGV, cars, avions) et dans les bars et restaurants. La loi devrait en vigueur ce lundi 9 août. _"_Cette mesure, on l'accepte contraints et forcés. On n'a pas le choix", réagit Stéphane Nougier, représentant de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) en Creuse.

Il ne s'oppose pas au pass sanitaire. "Ce qui nous dérange c'est d'avoir à contrôler les QR codes à l'entrée de nos établissements. C'est à l'Etat de le faire, nous ne sommes ni gendarmes, ni policiers, ni des administratifs de l'Agence régionale de santé. Nous, on est là pour accueillir les clients, pour les servir".

Puis, Stéphane Nougier souligne que le secteur de l'hôtellerie-restauration peine à recruter. "Nos effectifs sont limités et même de plus en plus limités. Donc, ça va générer des difficultés dans l'organisation. L'acte de contrôle va être rapide, mais il y va y avoir une perte de temps. Un salarié qui sera chargé de ces contrôles ne sera pas sur autre chose".

Un message pour les clients

Le représentant de l'UMIH en Creuse adresse donc ce message aux clients : "qu'ils soient responsables, ils connaissent la réglementation alors qu'ils ne viennent pas dans les bars et restaurants s'ils ne sont pas en règle parce que nous craignons aussi d'avoir à gérer des problèmes. Pas forcément des débordement mais par exemple, si une personne dans un groupe de quatre n'a pas son pass sanitaire, que fait-on ? On refuse tout le monde ? Ce n'est pas agréable, cela va à l'encontre de notre métier".

"Carton rouge" pour les parlementaires creusois

Stéphane Nougier déplore "le silence radio total des parlementaires creusois. Aucun n'a sollicité les représentants de la profession pour connaître leur avis avant d'aller voter ce texte de loi. Je suis colère, c'est leur travail et ils ne l'ont pas fait".