Pass sanitaire : "Je me pose trop de questions", une pédiatre de Châteauroux hésite à se faire vacciner

Journée spéciale "Tous vaccinés ?" : on en parle sur France Bleu Berry. Ce lundi, c'est la reprise du travail pour de nombreux salariés. La rentrée scolaire approche à grands pas et l'ombre du Pass sanitaire plane sur tous les Français. L'occasion de faire le point dans notre région.

Tous vaccinés ? On en parle ce lundi sur France Bleu Berry. En cette rentrée, on fait le point sur la vaccination dans notre région. Les personnes travaillant dans des établissements accueillant du public doivent désormais présenter leur Pass sanitaire. Qu'en est-il pour les soignants ? Jusqu'au 14 septembre, les professionnels de santé dont le schéma vaccinal n'est pas complet pourront continuer à travailler en présentant un test négatif. A partir du 15 septembre (et jusqu'au 15 octobre) il faudra justifier avoir reçu au moins une dose et présenter un test négatif. Si ce n'est pas le cas, ils pourront être suspendus sans rémunération.

Marie Fabre-Grenet est pédiatre à Châteauroux, elle se sent "malmenée" face à cette situation : "Je n'ai pas encore pris de décision. Si je ne me vaccine pas, je vais devoir dire adieu à un métier qui est une passion. A la limite, moi ce n'est pas trop grave puisque je suis bientôt à la retraite." Marie Fabre-Grenet se pose encore beaucoup de questions : "Je me pose trop de questions. Il y a des jours où je me dis 'Allez hop fais-le, laisse-toi faire et c'est bon', mais je réveille et plusieurs points me bloquent."

"Je connais des médecins qui se posent des questions"

La pédiatre estime ne pas avoir les données nécessaires : "Dans l'état actuel de mes connaissances, je n'ai pas pris ma décision, ce qui ne veut pas dire que je ne la prendrai pas." Concernant ses consœurs et confrères, elle affirme : "J'en connais plein qui n'ont aucune envie d'y aller mais qui n'ont pas envie de perdre leur travail non plus. Ils sont passionnés parce qu'ils font. Ils finissent par se dire que c'est une petite concession pour pouvoir continuer à travailler à l'hôpital. Je connais plein de médecins qui se posent des questions et qui songent à arrêter leur métier. Ce n'est pas du complotisme. On se demande simplement : 'Mais on va où ?'"