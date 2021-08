Pass Sanitaire : la suspension des personnels non-vaccinés va-t-elle gravement perturber l'hôpital?

La CGT santé a organisé hier un rassemblement devant l'hôpital l'Archet au CHU Nice. Dans les services hospitaliers, 90% du personnel serait vacciné selon la direction et "on peut envisager que ce soit 10% qui manque et si cette catégorie de personnel ne cède pas au chantage" nous dit Laurent Gleize le secrétaire général de la CGT. "Quoi qu'il en soit même si c'est 1% du personnel qui est suspendu ça manquera et dans les unités ça risque d'être très dur". Pour Delphine Girard de la CGT cette situation va contraindre la direction à déshabiller Jacques pour habiller Paul et ça risque d'avoir un impact sur l'offre de soin.

"On nous menace d'être suspendue et de ne plus avoir de salaire"

Une soignante surnommée Maurice se demande si elle ne va pas craquer devant la pression accrue sur les personnels. "La pression et même la dépression" ajoute-t-elle amère. Elle fustige les discours selon elle incohérents des politiques et elle compare la vaccination de masse à une expérience avec des cobayes grandeur nature.

Pour Mélanie une autre soignante la situation est différente. J'ai une maladie depuis 15 ans et je ne veux pas prendre de risque avec le vaccin plaide-t-elle. "mes collègues le respectent par contre on sent la tension monter entre les soignants vaccinés et les non -vaccinés dans les services." Elle raconte aussi l'histoire d'un étranger qui s'est vu récemment refuser la visite de son épouse mourante, histoire confirmée par ses collègues du fait d'un pass sanitaire manquant. L'homme a finalement pu entrer. La direction a installé un lieu de test dans une petite salle près de l'entrée. Mais Mélanie ne veut pas céder et elle s'attend à être suspendue. Elle raconte "qu'elle est entrée à l'hôpital pour vivre en cohérence avec ses valeurs". Pour elle cette situation est peut-être "un signe que ses valeurs sont ailleurs, en tout cas plus ici" c_onclu_e-t-elle tristement.

Pour Laurent Gleize la saturation de l'hôpital est une réalité et un alibi. "Il y a un double jeu de la part du politique on martèle que seule la vaccination est efficace et on continue de fermer les lits et de détruire le système de santé ; alors que si on avait eu un système de santé digne de ce nom on serait en capacité d'absorber les gens qui sont malades parce qu'ils ne sont pas vaccinés justement. Le gouvernement confine parce que les hôpitaux sont débordés, et il vaccine pour la même raison avant de conclure "on ne dit pas qu'en 25 ans on a fermé 100 000 lits, on a fusionné des dizaines d'hôpitaux et supprimé des milliers de postes".

Contactée sur la question de la suspension des personnels non-vaccinés la direction du CHU n'a pas souhaité s'exprimer.