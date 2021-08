Faute d'être vaccinés, beaucoup prennent d'assaut les pharmacies à Metz pour obtenir un pass sanitaire valide via un dépistage au Covid-19. Une demande en tests antigéniques qui a triplé pour certaines officines alors que le gouvernement annonce ce mercredi la fin de sa gratuité pour la mi-octobre.

Pass sanitaire : la course au dépistage dans les pharmacies à Metz

Les pharmacies de Metz en plein rush depuis la mise en application du pass sanitaire. Les personnes non-vaccinées contre la Covid-19 demandent des tests antigéniques pour obtenir un QR code valide. La fréquentation de certaines officines a ainsi été multipliée par trois, alors que le gouvernement annonce ce mercredi 11 août la fin de la gratuité des tests PCR et antigéniques sans prescription médicale d'ici la mi-octobre.

Dépistage à la chaîne

De pharmacie en pharmacie, les files d'attente se multiplient, parfois jusqu'à s'étaler sur le trottoir. Ils sont nombreux à faire le pied de grue pour avoir un test antigénique. "C'est pour aller au cinéma et en terrasse. Je reçois ma deuxième dose demain, mais en attendant je suis obligé de me faire tester", sourit Geoffrey, étudiant, devant l'une des vitrines.

On a doublé, voire triplé la demande de tests" - Alice Masius, gérante d'une pharmacie à Metz

Derrière les différents comptoirs, le personnel s'avoue un peu débordé par la situation. La pharmacie Masius a elle augmenté son effectif pour répondre à la demande. Dans ses rangs : Florian, un étudiant en troisième année de pharmacie, qui se consacre uniquement au dépistage dans un petit stand, situé à l'extérieur. "Avec le début du pass sanitaire, ça m'étonnerait pas qu'on atteigne les 400 tests les samedis, généralement on était autour des 200 tests", souffle le jeune homme, écouvillon à la main.

Avant de passer entre ses mains, les patients s'enregistrent à l'intérieur de la pharmacie. Un flux continue décrit Alice Masius, gérante de l'établissement : "On a doublé, voire triplé le week-end la demande de tests, en général c'est sans ordonnance car c'est pour faire des voyages."

La fin de la gratuité des tests sans prescription médicale

Des tests au Covid-19 qui ne seront plus gratuits sans prescription médicale à partir de la mi-octobre a annoncé ce mercredi 11 août le porte-parole du gouvernement. Une manière d'encourager une nouvelle fois la population à se faire vacciner. Mais la mesure ne décourage pas Mike, foncièrement opposé à la vaccination : "Je pense que je continuerai à payer, j'aurai pas le choix, je sais que ça va me déranger, mais pour être tranquille je préfère patienter encore."

Un coût financier que tout le monde ne pourra pas supporter. "Cela va décourager les gens, à partir du moment où il faudra mettre la main au porte-monnaie, l'intérêt pour les tests PCR ou antigéniques va diminuer", déclare Eric Schiltz, co-président du syndicat des pharmaciens en Moselle. En pharmacie, la fin de la gratuité des tests est une bonne nouvelle. "J'espère que la fréquentation va diminuer, ça voudra dire que les gens seront vaccinés et je pense que si on veut sortir de cette épidémie, on aura pas le choix de passer par là", décrit Alice Masius.