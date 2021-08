Pass sanitaire : la mairie de Fort-Mahon-Plage propose des tests covid aux habitants et aux vacanciers

Un chapiteau en plein centre de Fort-Mahon pour proposer des tests PCR aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Depuis jeudi dernier, les habitants et les vacanciers peuvent se faire tester, sans à avoir à faire des kilomètres pour rejoindre une autre commune.

Un "soulagement" pour la seule pharmacie de la commune

La demande risque d'augmenter avec la mise en place ce lundi du pass sanitaire pour pouvoir accéder aux bars et au restaurants. La mairie de Fort-Mahon-Plage et le laboratoire Biopath ont donc imaginé ce dispositif que détaille Alain Baillet, le maire de la commune : "On aura des tests PCR sur place avec des résultats le soir ou le lendemain matin. Ça permettra aux gens qui ne son pas vacciner de continuer à profiter des bars et des restaurants. Nous n'avons qu'une seule pharmacie et avec l'afflux de vacanciers, notre pharmacienne est débordée, _elle n'a plus le temps de faire de tests_. Pour elle, ça a été un soulagement qu'un laboratoire prenne le relais."

Une nécessité pour l'activité économique

Les tests auront lieu chaque lundi et chaque jeudi de 9 heures à 12h, place de Paris (à côté des manèges). Des tests gratuits et sans rendez-vous : il faut se munir de sa carte vitale. Et le dispositif devrait rencontrer un certain succès selon Alain Baillet, le maire de Fort-Mahon Plage : "Lors de la dernière session de vaccination qu'on a organisée au mois de juillet, 350 personnes se sont présentée. Et on a des demandes tous les jours en mairie ou à l'office de tourisme : je pense qu'il y a encore pas mal de gens non-vaccinés. Malheureusement, aujourd'hui, ça les empêche d'aller au restaurant, au cinéma ou au théâtre. Proposer des tests peut donc les aider à _passer de meilleures vacances._"

Alain Baillet a aussi réfléchi à ce dispositifs en pensant aux commerçants de la commune : "Je pense à l'économie locale, _je ne voudrais pas que des restaurants perdent 50% de leur activité_. Pour une station balnéaire, c'est important, c'est même vital."

Si la demande est forte, un troisième créneau de tests pourrait être planifié chaque semaine.