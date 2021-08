Pass sanitaire : la mesure globalement bien appliquée à Belfort selon la police

Une semaine après l'instauration du pass sanitaire dans les bars et les restaurants, la mesure semble bien appliquée à Belfort et ses alentours. Des contrôles aléatoires de police n'ont relevé qu'une dizaine de manquements sur près de 200 clients.

Depuis désormais une semaine, le pass sanitaire est entré en vigueur pour les bars et les restaurants du Nord Franche-Comté. Tous les jours, la police effectue des interventions dans les établissements pour vérifier que la mesure est bien appliquée. Et ces contrôles inopinés sont plutôt bien reçus par le personnel et les clients.

Ils ont raison, il faut bien se protéger.

Sur la terrasse du restaurant du Parc, trois policiers arrivent. Spontanément, Marc leur montre son pass sanitaire. "Ils font leur boulot, explique le client. Tout va bien. Je suis vacciné, tamponné. On essaye de respecter les lois." À côté de lui, assis à une table, David vient de finir son café. Ce n'est pas la première fois que des policiers contrôlent s'il est en règle. "Je suis habitué. J'ai déjà été contrôlé hier parce que j'ai un établissement sur Belfort, rit-il. Ils ont raison, il faut bien se protéger. On a pas le choix, il faut se faire contrôler".

Si les contrôles de police n'ennuient visiblement pas les clients, ils n'embêtent pas non plus Évelyne, la serveuse, qui s'apprête à commencer son service de midi. "Comme on dit, la loi, c'est la loi. Il faut la respecter. Franchement, personnellement, ça ne me gêne pas. A la limite, c'est presque rassurant", admet-elle.

Le dialogue plutôt que la repression

Cet accueil favorable, les policiers de Belfort le reçoivent quasi systématiquement. D'autant qu'ils privilégient toujours pour l'instant la pédagogie. "À notre niveau, on n'a pas d'agressivité, déclare le Major Jean-François. Les gens comprennent la mesure, il n'y a pas de souci. On est encore dans la prévention et dans le dialogue. Je pense qu'à court terme, on passera à la forme "répression", si tant est qu'on ait des gens qui sont vraiment récalcitrants, affirme le fonctionnaire de police. Quelqu'un qui sera fermé au dialogue, on le verbalisera et on n'aura pas d'état d'âme. Simplement, on essaye toujours de privilégier le dialogue quoiqu'il arrive."

En une semaine, ce sont près de 200 clients qui ont été contrôlés dans la ville. Moins d'une dizaine n'étaient pas en règle. Aucun n'a été verbalisé.