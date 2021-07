Pass sanitaire : la première journée s'est bien passée au CGR de Châteauroux

La première journée d'extension du pass sanitaire aux lieux culturels et de loisirs s'est plutôt bien passée ce mercredi au cinéma CGR de Châteauroux. Tous les passionnés de cinéma se sont présentés avec leur QR code qui figure sur votre smartphone pour les spectateurs de plus de 18 ans ou encore avec un test RT-PCR ou un test antigénique "Pour l'instant ça se passe bien même si pour nous c'est une épine dans le pied car peut-être que nous allons avoir moins de monde dans nos salles. Mais pour l'instant, et après une seule journée, toutes nos salles ont pratiquement affiché complet. Les spectateurs avant de rentrer nous présente leur QR Code accompagné d'une carte d'identité le plus souvent ou bien un test RT-PCR au antigénique de moins de 48 heures. Nous n'avons pas eu de commentaires négatifs. Les gens jouent le jeu et de toute façon de notre côté nous mettons tout en œuvre pour ne pas trop retarder l'entrée de nos spectateurs. "précise Barbara Auclair assistante de direction au cinéma CGR de Châteauroux.

Marina (une spectatrice du CGR) : "Je pensais que c'était à partir du 1er Août qu'il fallait produire un Qr Code ou un test négatif".

Avec la sortie entre autres de Kaamelott en avant-première le mardi, le jour de l'entrée en vigueur du pass sanitaire le lendemain, le public est venu en nombre. Marina arrive tout droit d'Arthon. Elle a failli repartir chez elle sans voir son film : "Je ne souhaite pas me faire vacciner tout de suite et surtout je pensais que c'était à partir de début août qu'il fallait produire un QR Code ou un test. Du coup, je suis allé à la pharmacie à côté du cinéma mais elle ne fait pas les tests. Dans celle située à côté du grand centre commercial proche de la gare, le monsieur qui fait habituellement les tests n'était pas là aujourd'hui. Alors je suis allée à la pharmacie avenue de la Châtre, ils ont été très gentils de pouvoir me faire un test entre deux rendez vous. Et là je viens à l'instant de recevoir les résultats, ouf le test est négatif." Marina se souviendra longtemps sans doute de ce mercredi 21 juillet, le jour où sur notre territoire, il a fallu produire un QR-Code ou un test négatif pour voir un film.