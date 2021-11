Contrôle du pass sanitaire : à Olivet, les clients des restaurants et salles de sport sont en règle

Un sans-faute. Lors d'un contrôle du pass sanitaire effectué par des policiers du Loiret à Olivet ce 18 novembre, les 140 personnes contrôlées disposaient d'un QR code valide. Les forces de l'ordre ont procédé à ces vérifications dans cinq restaurants et une salle de sport de la commune située au sud d'Orléans.

"Ça s'est très bien passé", confirme Philippe, fonctionnaire de la BST (brigade spécialisée de terrain) nord d'Orléans. "Tout le monde s'est plié au contrôle", et "ça ne m'étonne pas. Les gens commencent quand même à avoir l'habitude du pass sanitaire", souligne le policier. Et si les clients étaient en règle, c'était aussi une première pour eux. "Avec tous les restaurants que j'ai pu faire depuis la période Covid, c'est la première fois que je vois des policiers ici", explique par exemple Léa, 21 ans. "Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, mais maintenant que c'est mis en place, tant mieux", ajoute Steve, attablé avec la jeune femme dans un restaurant asiatique.

Quant aux restaurateurs d'Olivet, ils ont aussi été surpris "de voir une dizaine de policiers débarquer" dans leur établissement, "alors que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on a le pass sanitaire", explique notamment Emma, responsable d'une enseigne de restauration rapide. "Mais ils font leur boulot", souligne-t-elle. "Vu la situation actuelle, je trouve cela tout à fait normal", renchérit Zhihao, patron d'un restaurant asiatique.

Les professionnels de la restauration et leurs clients risquent en tout cas de voir plus souvent des contrôles du pass sanitaire dans les prochaines semaines. "On est monté en puissance depuis vendredi dernier" suite aux demandes du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, explique Thierry Guiguet-Doron. Le directeur départemental de la sécurité publique précise : "On en faisait un ou deux par semaine et nous sommes remontés à un ou deux par jours sur Orléans et Montargis", conclut-il.