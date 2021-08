Pass sanitaire : certains à Poitiers réclament "un test tout de suite pour aller au restaurant"

C'est la ruée sur les tests PCR et antigéniques dans la pharmacie du Marché Notre-Dame à Poitiers. Depuis l'entrée en vigueur lundi 9 août du pass sanitaire, le responsable de l'officine, surchargé de travail, confie "ne plus voir le jour".

Située en face de l'emblématique église de Poitiers, la pharmacie du Marché Notre-Dame est prise d'assaut par les demandes de tests PCR et antigéniques depuis la mise en place du pass sanitaire lundi 9 août. Et à chaque demande de la part des clients, la réponse est la même : "Non, non, non désolé, là on est complet jusqu'à la semaine prochaine !"

"Depuis hier matin (lundi), on ne voit plus le jour, on est complètement sous l'eau ! - Jacques, pharmacien du Marché Notre-Dame

L'officine propose des tests sur réservation et "le planning s'est rempli en une matinée, avec dix jours de rendez-vous. On a du mal à se fournir en tests, en autotest et comme ce sont les vacances et qu'il y a du personnel en congés, c'est très compliqué".

"Beaucoup de gens qui ont refusé la vaccination et qui se retrouvent au pied du mur"

Parmi les clients de la pharmacie, certains se montrent très exigeants, "du genre, je veux tout suite un test parce que je veux aller au restaurant", raconte Jacques. "Ils ont le droit de ne pas vouloir se faire, je respecte leur choix personnel, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui les exigences font qu'ils se retrouvent coincés et que l'on ne peut pas répondre à leurs attentes".

"Je suis là à Poitiers pour le travail, je rentre à Paris ce soir et j'ai besoin d'un test pour prendre le train" - Alice

Parmi la quarantaine de personnes que Jacques va tester ce mardi, Alice, une jeune parisienne de passage à Poitiers, primo-vaccinée : "Je ferai la deuxième dose le 16 et donc en attendant il faut que je tourne avec des tests tous les trois jours". "Allez, vous mettez la tête en arrière et vous regardez le plafond", lui demande le pharmacien en combinaison et charlotte. Devant l'écouvillon, Alice manque de tourner de l'œil, "c'est horrible, je déteste ça, rien que pour ça, il faut faire le vaccin !"