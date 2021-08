Pass sanitaire à l'hôpital d'Issoudun : entre "bon sens" et fin de la tolérance, les contrôles se durcissent

La tolérance sur le pass sanitaire, c'est terminé ! Après une semaine de souplesse et de pédagogie, les contrôles vont se durcir. Depuis le 9 août, le pass sanitaire est devenu obligatoire pour venir se faire soigner, sauf urgence, ou pour venir rendre visite à un proche.

À l'hôpital d'Issoudun, comme dans les autres établissements hospitalier, il faut désormais présenter une attestation de vaccination complète, un test négatif au Covid ou bien un certificat de rétablissement. "Ça se passe plutôt bien", explique Stéphane, chargé de contrôler le pass sanitaire à l'entrée principale de l'hôpital. Plusieurs agents ont été recrutés pour assurer les contrôles.

"Il y a des personnes qui le prennent bien, d'autres moins bien, raconte celui qui contrôle des dizaines de visiteurs et de patients chaque jour. Les trois quarts des gens nous le tendent spontanément quand ils l'ont, certains hésitent, certains attendent vraiment qu'on leur demande". Depuis une semaine, la consigne était plutôt à la tolérance. Mais à partir du lundi 16 août, fini la pédagogie : les contrôles se durcissent.

À l’hôpital d’Issoudun, Stéphane contrôle le pass sanitaire. © Radio France - Émeline Ferry

Dans quelle situation le pass sanitaire est-il obligatoire ?

Dans tous les hôpitaux, le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour aller aux urgences. "L'accès aux soins non-programmés est garanti. Une personne malade, même sans pass sanitaire, peut venir à l'hôpital et sera soignée dans le cadre des urgences", rassure Marc Kugelstadt, le directeur du centre hospitalier d'Issoudun. En revanche, le pass sanitaire est demandé pour accéder au centre de rééducation ou pour une consultation avec un spécialiste, à certaines conditions.

"Chaque médecin peut choisir de laisser passer une personne qui n'a pas de pass sanitaire si elle estime que sa pathologie est urgente. C'est une décision médicale et individuelle du médecin, je n'ai pas à intervenir et personne n'a à intervenir sur cette décision, explique Marc Kugelstadt. Mais cela reste un processus d'exception, et non pas la règle".

Il est évident qu'on ne refusera jamais une chimiothérapie à un patient qui vient en oncologie

"Dans ces temps un peu perturbés, il faut faire preuve de bon sens, estime le directeur de l'hôpital. Il ne faut pas appliquer la loi de manière trop stricte, mais il faut l'appliquer quand même". Dans les deux Ehpad de l'établissement, le pass sanitaire est également obligatoire pour venir rendre visite à un proche.

Marc Kugelstadt, directeur de l’hôpital d’Issoudun. © Radio France - Émeline Ferry

Le centre hospitalier d'Issoudun a donc dû s'adapter et former des agents pour assurer le contrôle du pass sanitaire. Autre changement qui arrive à la rentrée : le centre de vaccination du Pepsi va déménager et revenir dans les locaux de l'hôpital début septembre.