Pass sanitaire : le casse-tête des bases de loisirs

Il faudra donc montrer patte blanche pour aller piquer une tête dans l'un des plans d'eau isérois.

Le pass sanitaire va plomber une saison qui peine à démarrer

Au Bois Français, sur la commune du Versoud, qui est payant, on se veut prudent : "Nous attendons les consignes de la préfecture. " nous confie un responsable "Mais, on ne se fait pas d'illusion. A l'entrée, au moment d'acheter leur billet, les clients devront présenter leur pass sanitaire pour pouvoir accéder à notre base de loisirs. " Et il ajoute : "Cela va sans doute en décourager plus d'un ! De toute façon, avec cette météo changeante et parfois pluvieuse, la saison tardait à démarrer. Alors, avec le Pass sanitaire, elle ne va pas être terrible !"

Le lac de Paladru sous surveillance

Même son de cloche, du côté du lac de Paladru. Le maire, élu en juin dernier, René Carron est perplexe. "La plage, située sur Paladru, est privée et payante. Nous allons devoir mettre en place le pass sanitaire. Mais, cela ne va pas être simple. Prenez le cas d'une famille, où certains sont vaccinés et d'autres pas. Ils ne pourront pas tous rentrer et cela va peut-être créer des tensions." Et il ajoute : " Et puis, on a une forte affluence, en été, quand il faut beau. _Cela va sans doute générer de l'attente_. Enfin, il faudra bien appliquer les mesures" conclut-il.

Un nageur au lac de Paladru © Maxppp - Mona Blanchet

Mais quid d'une autre plage, publique celle-ci, située sur la commune de Charavines ? Contrairement à celle de Paladru, où le public pourra être canalisé car il existe déjà des guichets et du personnel, la municipalité va devoir s'adapter et le public aussi !