Pass sanitaire: le dernier bar de la ville de Carresse-Cassaber "Chez Cami" fermera ses portes dimanche

La gérante de "Chez Cami" à Carresse-Cassaber a décidé de fermer les portes de son bar-restaurant dimanche 22 août : à cause du pass sanitaire, la fréquentation a trop réduit et elle ne veut pas imposer la vaccination à son personnel.

Ce vendredi, sur la terrasse de "Chez Cami" à Carresse-Cassaber, c'est très calme. A peine dix couverts pour ce midi, contre soixante-dix en général. Depuis deux semaines, le pass sanitaire a eu pour conséquence de faire baisser considérablement la fréquentation du dernier bar-restaurant de la commune. C'est une des raisons pour lesquelles Lily Sauvage, la gérante de l'établissement, a décidé qu'elle fermerait temporairement à partir de dimanche 22 août. "L'autre raison est morale, explique-t-elle. Je ne me vois pas demander à mon personnel de se faire vacciner, or il faudrait qu'il commence les démarches avant le 30 août". Lily Sauvage n'est pas vaccinée, mais n'est pas contre : "il ne faut pas faire d'amalgame entre la vaccination et le pass sanitaire". Car c'est bien cette dernière mesure qui pause problème à la gérante.

Lily Sauvage, la gérante de l'établissement, rouvrira seulement si le pass sanitaire est levé. Copier

Une clientèle d'habitués

"Nous ne sommes pas un bar de plage avec des clients qui viennent juste pour un café" explique Lily Sauvage. Ceux qui fréquentent l'établissement sont des locaux, et la gérante ne se voit pas leur refuser l'accès. Depuis deux semaines, ils ont arrêté de venir d'eux-mêmes, pour ne pas mettre l'établissement dans l'embarras. Alors, pour protester contre le pass sanitaire, elle fermera son établissement, de façon temporaire. Mais si les restrictions liées au pass sanitaire durent trop longtemps, cela pourrait devenir définitif. Il s'agit du dernier bar-restaurant de la ville, qui appartient à la famille de Lily Sauvage depuis quatre générations.