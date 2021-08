Pass sanitaire : le dispositif de sécurité renforcé au Centre Commercial Roques

Avec 13 entrées et plus de 50 000m², le pass sanitaire complique la tâche des agents de sécurité.

Dès aujourd'hui le pass sanitaire est exigé dans les grands magasins ou les centres commerciaux de plus de 20 000 m². En Haute-Garonne, neuf établissements sont concernés par la nouvelle mesure du gouvernement.

Pour y rentrer, vous devez présenter un schéma vaccinal complet, un test négatif de moins de 72 heures. Un résultat PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois peut suffire. Au Centre Commercial de Roques, le dispositif était déjà bien pensé depuis la semaine dernière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sept accès suspendus, des places de parking supprimées

Le chef de la sécurité du Centre Commercial de Roques Grégory Lebacle et ses quinze agents de sécurité est sur le pont depuis l'annonce de la décision de la Préfecture de Haute-Garonne. Tout est organisé pour garantir un accès fluide aux boutiques et à la galerie marchande. Il l'assure, la situation sera gérable, mais il attend des clients le calme et le respect.

"On a décidé de fermer les parkings à étages pour ne conserver que les parkings du rez-de-chaussée, qui permettent largement de rentrer de manière confortable. L'attente aux portes n'excédera pas 20 secondes par client. On connaît nos flux, on connaît nos clients et on sait qu'avec cinq accès, on est largement accessible et puis c'est la période estivale. On va pouvoir conserver une bonne fluidité aux clients pour leur permettre d'accéder aux centres quasiment comme d'habitude".

Les neufs sites concernés

En Haute-Garonne, vous devez présenter votre pass sanitaire dans neuf centres selon la décision préfectorale du 12 août dernier. Une concertation avait déjà été engagée avec la préfecture en vue de la mise en place d'un pass sanitaire à l'entrée.

Le Centre commercial de Balma-Gramont ;

; Le Centre commercial de Blagnac ;

; Le Centre commercial de Fenouillet ;

; Le Centre commercial Labège 2 ;

2 ; Le Centre commercial de Portet -sur-Garonne ;

-sur-Garonne ; Le Centre commercial de Purpan ;

; Le Centre commercial de Roques -sur-Garonne ;

-sur-Garonne ; Le magasin IKEA de Roques-sur-Garonne;

de Roques-sur-Garonne; Le Centre commercial de Saint-Orens-de-Gameville.