Pass sanitaire : le grand flou pour les patrons des bars et des restaurants de la Trinité-sur-Mer

A partir du 1er août, le pass sanitaire sera nécessaire pour se rendre dans les bars et les restaurants pour les plus de 17 ans. A la Trinité-sur-mer (Morbihan), alors que les touristes arrivent en nombre, les gérants de ces établissements se demandent bien comment ils appliqueront la mesure.

"Aujourd'hui nous ne sommes pas prêts, je ne sais pas comment nous allons mettre le pass sanitaire en place", souffle Jeremy, le patron d'une brasserie artisanale de la Trinité-sur-Mer (Morbihan). Dans un tout petit peu plus de quinze jours, le pass sanitaire sera en effet imposé dans les cinémas, les théâtres ainsi que les cafés et les restaurants. Les adolescents de 12 à 17 ans sont invités à se faire "vacciner rapidement" mais sont exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 août. Entre les règles et les exceptions, Jeremy a bien du mal à s'y retrouver. "Cela concerne aussi les terrasses ?" demande t-il. "Oui ? Cela va être très compliqué alors. Les clients se mettent à table sans forcément demander. On verra comment ça se passe", souffle-t-il.

L'absence de contrôle du pass sanitaire par les entreprises (cafés, restaurants, cinémas ou théâtres) pourra être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros et un an de prison. Cette sanction fera partie du projet de loi relatif à l'extension du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale pour les soignants qui sera présenté en Conseil des ministres le lundi 19 juillet. Le Parlement examinera le texte dès le 21 juillet.

"On n'a pas spécialement le temps ni l'envie de faire la police. Peut-être que la mairie va nous envoyer des vigiles ?" ironise François le gérant du restaurant d'à côté. Selon lui, ces règles liées au contexte sanitaire sont du travail supplémentaire pour ces salariés. Il estime même qu'il faudrait embaucher des personnes supplémentaires pour mettre en place les mesures. "On ne sait pas comment on va pouvoir gérer le contrôle du pass sanitaire et le service en même temps, ça fait beaucoup à gérer", abonde Amiel, le serveur d'un autre restaurant.

Un délai pour la vaccination des salariés

Les patrons des bars et des restaurants doivent aussi faire face à la question de la vaccination de leurs salariés. Mardi 13 juillet, le ministre de la Santé a indiqué que les salariés des établissements accueillant du public auront finalement jusqu'au 30 août pour se faire totalement vacciner. "En pratique, les salariés des établissements recevant du public devront avoir reçu leur première dose de vaccin au plus tard le 1er août, sans quoi, à compter du 30 août, ce sera un test tous les deux jours s'ils veulent continuer à travailler", a précisé Olivier Véran.

"On a des employés qui sont déjà vaccinés parce qu'ils le voulaient mais on a aussi des employés qui ne sont pas du tout pour la vaccination. C'est vraisemblablement une discrimination terrible", s'indigne François, le patron d'un restaurant.