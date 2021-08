Pass sanitaire : le mesure fait débat parmi les résidents d'un Ehpad parisien

Le pass sanitaire entre en vigueur ce lundi 9 août dans les Ehpad et les établissements de santé. A l'Ehpad Korian Magenta dans le 10e, les avis sont partagés parmi les résidents.

Le pass sanitaire entre en vigueur ce lundi dans les maisons de retraite et les établissements de santé. À l'Ehpad Korian Magenta dans le 10e arrondissement, tout a été mis en place en amont pour contrôler les QR code des visiteurs à l'entrée. Parmi les résidents, la mesure divise.

Avis partagés chez les résidents

Dans le lobby de l'Ehpad, les discussions sur le pass sanitaire vont bon train. "C'est peut-être applicable dans les établissements de santé, mais ailleurs les contrôles d'identité me semblent impossible" affirme Jeannine Lebois . "Compte tenu de la situation, moi je pense qu'il faut l'appliquer. La communication et la pédagogie ne fonctionnent pas" rétorque Annie assise à côté.

"C'est tellement compliqué que je n'ai pas d'avis, mais une seule chose compte : c'est la vaccination !" ajoute une autre Jeannine. Les avis sont partagés mais tout le monde semble tout de même d'accord pour la mise en place dans les Ehpad.

Approuvé par la majorité des familles

Claire est la fille de Maria, 91 ans. Elle vient régulièrement voir sa mère dans la maison de retraite et montrer son pass sanitaire ne lui pose pas de problème. "Je reviens de Normandie où tout le monde contrôle d'ores et déjà le pass sanitaire, ça prend trente secondes ! Je suis déjà contente de pouvoir voir ma mère à l'heure que je veux. Avant c'était sur rendez-vous et encore avant c'était de temps en temps seulement." En grande majorité, les familles sont favorable à l'application du pass sanitaire.

"Juste scanner un QR code"

L'établissement s'est organisé en amont et s'est doté d'un téléphone portable pour lire le QR code. Le contrôle s'effectue à l'accueil.

Pour le moment, la directrice Amal Safou estime qu'il n'est pas nécessaire de détaché une personne supplémentaire pour contrôler les pass sanitaire. "Avec le flux de visite actuelle, ce sera gérable. Pendant plusieurs mois, on a pris la température des visiteurs, on demandait déjà plusieurs justificatifs donc finalement tout cela on l'a déjà fait en amont. Finalement avec le pass sanitaire il faut juste scanner un QR code." Les livreurs eux resteront à l'extérieur.