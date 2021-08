Pass sanitaire : les lieux de dépistage pris d'assaut à La Rochelle

Patienter jusqu'à une heure et demie pour son test antigénique : c'est le lot de beaucoup de touristes en ce début de semaine, faute de parcours vaccinal complet. Le pass sanitaire qui s'applique désormais aux terrasses des restaurants et dans les TGV bouleverse la vie des estivants.

L'extension du pass sanitaire aux restaurants et aux transports pousse de nombreux vacanciers vers les centres de dépisatage, comme ces chalets installés au pied de l'aquarium de La Rochelle.

Le pass sanitaire étendu depuis ce lundi 9 août aux cafés et restaurants, aux établissements de santé et aux transports : le changement provoque une ruée sur les tests covid en Charente-Maritime, même si le gouvernement promet une semaine de "rodage". Pour ceux qui ne sont pas arrivés au bout de leur parcours vaccinal, et ceux qui ne veulent pas entendre parler de vaccination, le maintien d'une vie normale passe désormais par un dépistage régulier. Heureusement, face à une explosion prévisible de la demande, les lieux de dépistage se multiplient dans des villes comme La Rochelle, avec notamment plusieurs chalets installés sur le vieux port.

C'est qu'il y a urgence. Devant cette pharmacie du quartier du marché à La Rochelle, la seule du centre-ville à proposer des tests sans rendez-vous, la file d'attente s'étale jusque dans la rue. Après une heure et demie d'attente, Sophie, touriste de passage, accède enfin à son test antigénique. "Si c'est comme ça, je n'en ferai qu'un seul, de test, et ensuite il n'y aura pas de restaurant, il y aura des pique-nique et c'est tout." Sophie qui voudrait bien être vaccinée, mais "de gros problèmes d'allergie" l'en empêchent pour l'instant. Ce qui l'inquiète également pour son retour au travail, elle qui est en contact avec la clientèle va sans doute devoir s'abonner aux tests covid.

Heureusement avec Jean-Pierre Schaeffner, Sophie est entre de bonnes mais. Des tests, le pharmacien rochelais en réalise plusieurs dizaines par jour. Grosse pression depuis les Francofolies en juillet, et l'extension du pass sanitaire ne va rien arranger. Ce praticien apprécie que le délai de validité des tests soit désormais porté à 72 heures : "ça va éviter de revoir les mêmes personnes le lundi, le mercredi et le vendredi. Et ça va libérer un peu d'espace dans la pharmacie", l'une des rares à La Rochelle disposant du local nécessaire pour mettre en place ce dépistage (local dédié, sortie spéciale pour les personnes dépistées).

Devant cette pharmacie du quartier du marché de La Rochelle, la file d'attente s'étend jusque dans la rue. Et les candidats au dépistage, souvent anti-vaccin, ne sont pas franchement ravis de devoir patienter jusqu'à une heure et demie pour un test. © Radio France - Julien Fleury

Nouveaux lieux de dépistage

Autre bonne nouvelle face à l'engorgement, le développement de nouveaux lieux de dépistage. Une autre pharmacie du centre-ville va se lancer dans les tests, près de la Grosse horloge (les mercredis et samedis). Plusieurs chalets ont aussi fait l'apparition sur le vieux port de La Rochelle. Sur le cours des Dames, l'un d'eux est opéré par le laboratoire d'analyses Bio 17, et ouvert de 17h à 20h. Devant l'aquarium ce sont deux chalets gérés par une autre pharmacie rochelaise. A midi, ce lundi, déjà 100 mètres de queue et une ambiance loin d'être festive : "ne m'interrogez pas, je vais être très vulgaire" prévient une touriste dans la file d'attente.

Après chaque prélèvement, Antoine, l'un des deux étudiants en pharmacie qui réalisent les tests, donne la suite de la procédure : un SMS envoyé dans le quart-d'heure avec le résultat, et un lien pour télécharger son QR code. Antoine, en stage dans une officine du quartier populaire de Mireuil, vient ici sur le parvis de l'aquarium, faire des heures supplémentaires. Le futur praticien est partagé sur l'extension du pass sanitaire : "d'un côté c'est un peu nécessaire, vu la pandémie, si on veut s'en sortir. Mais c'est un peu regrettable que ça soit obligatoire."

Une contrainte difficile à avaler pour Michèle et son mari, couple en vacances venu de Loire-Atlantique, et fermement antivaccin : "ça veut sans doute dire beaucoup de tests. On tentera de l'oublier en allant boire un verre..." Pas question pour autant de se priver des bonnes choses : "on est bien obligé de vivre. Donc merci M. Macron !"