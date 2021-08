Pass sanitaire : les nouvelles règles en place à l'hôpital du Puy-en-Velay

A l'hopital du Puy-en-Velay, il y a toujours des dispensés du pass sanitaire. Vous n'en n'aurez pas besoin pour les dépistages, les interruptions volontaires de grossesse, la vaccination. Les futurs papas pourront assister leur compagne lors de l'accouchement, tout comme les accompagnants d'un patient atteint de troubles psychologiques. Pour le reste, le pass sanitaire sera obligatoire pour les autres accompagnants, les visiteurs, particulièrement en service réanimation ou radiologie car les patients qui s'y trouvent sont particulièrement vulnérables. Pour contrôler les accès, 30 bornes de contrôle du pass sont installées aux entrées du centre hospitalier. Des agents de sécurité superviseront ces contrôles.

La vaccination des soignants ponots en bonne voie ?

L'étau se resserre aussi pour les soignants du Centre Hospitalier. A ce jour, 40 % n'ont toujours pas leur pass sanitaire. Au 15 septembre prochain, il faudra l'avoir pour ne pas subir une suspension de salaire. Autre possibilité : justifier d'une première dose à cette date et présenter un test PCR de négatif de moins de 72h jusqu'à l'obtention de la deuxième. Pour Marc Bouiller, président de la commission médicale de l'établissement, il n'y aura pas de résistance au sein de l'hôpital pour se faire vacciner : "Quand on est soignant, la première chose qu'on doit faire, c'est protéger nos patients. Pour les protéger il faut éviter de leur transmettre ce virus. J'ai confiance en la responsabilité collective et individuelle de chacun des soignants de cet hôpital. Que ce soit les médecins, les aides-soignants(e)s. Il y a surement des gens qui ont un peu peur ou qui sont un peu réfractaires mais j'ai confiance dans le fait d'avoir très rapidement un taux de vaccination complet. Au niveau des médecins tout le monde est vacciné. Pour les infirmières, une grande partie, chez les aides-soignants(e)s, un peu moins. Il faut qu'on arrive à descendre le nombre de vaccinés quasiment à zéro".