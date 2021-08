Pass sanitaire : les pharmacies du Nord Franche-Comté submergées par les demandes de tests

Depuis l'instauration du pass sanitaire, les pharmacies du Nord Franche-Comté croulent sur les demandes de rendez-vous pour des tests antigéniques. À la Pharmacie des Prés d'Andelnans, on tente de s'adapter pour accueillir tout le monde, même si ce n'est pas tout le temps possible.

Avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire lundi 9 août dans les restaurants et les bars, le nombre de tests antigéniques est passé de 30 à près de 60 par jour à la pharmacie des Prés d'Andelnans, prise d'assaut par les personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Grâce à ces tests, elles peuvent continuer à aller au cinéma, au restaurant ou encore à prendre le train. Cette officine a donc dû s'organiser.

De très nombreux tests "de confort"

Devant son écran d'ordinateur, Christelle, l'une des préparatrices de la pharmacie n'en revient pas. Sur l'agenda affiché sur son écran, près d'une quarantaine de noms s'empilent rien que pour une journée. "C'est énorme, on explose tout. C'est très dur et le téléphone sonne toutes les minutes. On ne chôme pas !", explique-t-elle. Surtout qu'en ce mois d'août, le personnel vient à manquer et que la pharmacie doit aussi assurer des journées de vaccination.

Devant un préfabriqué loué pour l'occasion et installé sur le parking, les clients se succèdent comme Yvette : "Je m'en vais manger dans un restaurant en Alsace et je n'ai pas le choix", admet la retraitée. Justin, lui, vient d'être refoulé. Il est passé à l'improviste pour aller à la salle de sport. Mais pas de place pour lui. "J'étais un peu au courant qu'il fallait prendre rendez-vous mais j'ai essayé", rit-il.

Si je prends tout le monde, je ne m'en sors pas !

Karl, l'étudiant en pharmacie préposé au test, a refusé de le prendre en charge. Il n'a tout simplement plus le temps de tester tout le monde. "C'est le quatrième que je refuse et ça ne fait pas une heure que je teste. Si je prends tout le monde, je ne m'en sors pas. J'en ai déjà fait 6 ou 7 sur rendez-vous. Avec eux, je doublerais mon planning et ce n'est pas possible", regrette le jeune homme.

Ce rythme soutenu, la pharmacie devra le tenir au moins jusqu'à la mi-octobre. À cette date, les tests antigéniques dits "de confort" ne seront plus remboursés.