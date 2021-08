Pass sanitaire : les premiers contrôles menés par les policiers à Toulouse

Depuis le 9 août, le pass sanitaire est obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, centres commerciaux, maisons de retraite et transports de longue distance. Les autorités ont fait preuve de pédagogie la première semaine et passent désormais aux contrôles. À Toulouse ce mardi midi, des restaurants ont été contrôlés place du Capitole et place des Oliviers. Réactions.

Des clients dociles

C'est sous le soleil de la place du Capitole que les premiers contrôles ont eu lieu à l'heure du déjeuner ce mardi. Les premiers clients sont attablés dans les restaurants et sortent sans rechigner leur pass sanitaire aux policiers : "Je l'ai, pas de problème, je vous montre", répond avec enthousiasme Monique en terrasse : "Je trouve ça normal qu'ils vérifient, ça me rassure même". Les gérants, eux, se passeraient bien de ce genre de publicité à la pause méridienne : "Vous allez me tuer mon service", lance légèrement agacé un restaurateur qui ne veut pas perdre sa clientèle, notamment touristique. Le commissaire de police Thierry Suau défend son opération transparente : "On ne piège personne, il n'y a pas de dispositif discret. On arrive en tenue et on démontre que la police est attentive au respect de la législation".

"On ne piège personne, on arrive en tenue, l'objectif est de faire passer une mesure." — Thierry Suau

Nadia est directrice d'exploitation du Paradis du fruit place du Capitole, elle n'est pas surprise par ces contrôles : "Nous de toute façon on applique la règle depuis le 9 août, on a pas laissé la semaine de souplesse à nos clients. C'était plus facile pour que nos équipes rentrent dans le moule". La directrice note cependant une différence d'appréciation entre touristes et locaux : "Les touristes montrent facilement leur pass, les locaux ont plus de mal avec le fait que ce soit une règle imposée".

Aucune verbalisation

Au total ce mardi, dix établissements ont été contrôlés à Toulouse. Tous les clients de ces restaurants avaient leur pass sanitaire, aucune verbalisation. Des contrôles inopinés vont désormais avoir lieu tous les jours. Les établissements ne respectant pas le pass sanitaire risquent une fermeture administrative, voire un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende pour leurs exploitants, si elles ne procèdent pas aux contrôles. Une personne qui ne présentera pas de pass sanitaire ou utilisera celui d’un proche sera passible d’une amende de quatrième classe de 750 € maximum, forfaitisée à 135 € si elle est réglée rapidement.