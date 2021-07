Pass sanitaire : les restaurateurs demandent un report à début septembre

Les professionnels des cafés, bars et restaurants demandent, ce mardi, un report pour septembre de la généralisation du pass sanitaire, qui sera obligatoire pour entrer dans un restaurant à partir de début août. Selon eux, l'application n'est "techniquement pas possible".

Une application "techniquement pas possible". Ce mardi, les professionnels des cafés, bars et restaurants ont été consultés par le ministère de l'Economie, comme les autres secteurs concernés par la généralisation du pass sanitaire. Mais ils l'ont d'ores et déjà annoncé : ils vont demander un report de l'application de la mesure, normalement prévue pour la début août.

Des salariés jeunes

"Nos salariés sont jeunes, ils ont une moyenne d'âge de 30 ou 32 ans, explique Hervé Becam, le vice-président de l'Umih, la principale organisation de l'hôtellerie-restauration. On leur avait interdit l'accès à la vaccination jusqu'au 15 juin, et là on leur demande d'être vaccinés le 1er août." Une impossibilité technique pour lui, qui nécessite un report.

A la sortie du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Atal, a promis de la souplesse dans l'application du pass sanitaire, notamment pour le personnel des bars, cafés et restaurants. "Un certain nombre" de ces salariés "n'ont pas encore leur schéma vaccinal complet et là aussi, nous allons chercher à faire preuve de souplesse dans la manière dont ce pass sanitaire s'appliquera pour ces salariés", a-t-il expliqué.

Un maintien des aides ?

Au delà de cette demande de report, les syndicats de la restauration ont également demandé un maintien des aides dont ils bénéficient depuis le début de la crise sanitaire et qui doivent progressivement disparaitre d'ici à la fin du mois d'août.

"Nous souhaitons un maintien des aides tant qu'on ne retrouvera pas un fonctionnement normal, a expliqué Hervé Becam. Des clients potentiels ne viendront pas parce qu'ils n'ont pas envie de se faire vacciner ou ne sont pas à jour de leur pass sanitaire, ce qui fera baisser la fréquentation."