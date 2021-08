Pass sanitaire : les tests antigéniques s'enchaînent dans les pharmacies franciliennes

Les pharmacies franciliennes doivent faire face à une augmentation de demandes de tests antigéniques depuis les annonces d'Emmanuel Macron sur le pass sanitaire. Le précieux sésame est entré en vigueur le 19 juillet dans les cinémas, les musées, les piscines et tous les lieux culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes.

Jusqu'à 250 dépistages par jour

À la pharmacie de la Porte-Maillot à Paris, les employés ont parfois réalisé 250 tests par jour ces dernières semaines. Jusqu'à 150 à la pharmacie de Vaugirard dans le 15e arrondissement. Le chiffre est moins important à la pharmacie Corentin à Issy-les-Moulineaux car il y a moins de passage mais Héloïse, testeuse, a tout de même reçu 51 personnes en une seule journée le mois dernier dans son barnum.

Certains clients non vaccinés reviennent tous les deux jours. "Ils en ont un peu marre mais ils le font quand même parce qu'ils veulent aller à la salle de sport, au cinéma ou juste vivre normalement."

"On est très vite débordé"

L'étudiante en médecine a été embauchée en plus de l'équipe habituelle de la pharmacie pour une meilleure organisation. "Sinon on est très vite débordé" explique le Hassine Radjibaly, le patron de la pharmacie. "On doit servir les clients au comptoir, c'est quand même notre cœur de métier. On ne peut pas en plus aller faire des tests, revenir, se changer car il faut porter un masque spéciale, une blouse et ce n'est pas optimal en terme de sécurité."

Les tests coûtent 25 euros mais sont intégralement remboursés par l'assurance maladie, il n'est donc pas nécessaire de débourser un centime mais le gouvernement a assuré vouloir mettre fin à la gratuité. Des discussions doivent démarrer à l'automne.