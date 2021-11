Pass sanitaire : malade chronique, une secrétaire médicale mayennaise pourrait perdre son emploi

Tout le monde ne rentre pas dans les cases du pass sanitaire, notamment pour les Mayennais les plus fragiles ! Depuis le 30 août 2021, la vaccination contre le Covid-19 est obligatoire pour exercer certaines professions. Parmi les métiers concernés, ceux du secteur de la santé. Dans les hôpitaux, le personnel soignant comme le personnel administratif est concerné !

Une situation pourtant considérée comme injuste, par une secrétaire médicale mayennaise de 37 ans. La jeune femme, qui souhaite rester anonyme, travaille dans un hôpital de la Mayenne depuis vingt ans. Elle est atteinte deux maladies chroniques : la maladie de Crohn et la maladie de Hashimoto, qui la rendent plus vulnérable aux virus. Pourtant, même si ses maladies ne sont incompatibles avec le vaccin, elle le refuse par peur d'effets secondaires.

J'ai fait des chocs anaphylactique, je suis quelqu'un qui fait facilement des allergies diverses... Je pense être la personne la mieux positionnée pour savoir ce qui est le mieux ou pas pour moi. Je dis pas que le vaccin ne l'est pas, je dis juste que je n'ai pas assez de recul et que j'ai des craintes qui doivent être entendues. On est une minorité de gens malades, mais ça représente quand même des milliers de personnes. Alors il faut arrêter de ne voir que les pro-vaccins et les anti-vaccins. Il y a aussi, au milieu de tout ça, des gens qui ont peur.