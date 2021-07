Pass sanitaire : quels établissements publics concernés à Montpellier ?

À partir de ce mercredi 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire aux entrées des lieux de culture et de loisirs pouvant recevoir plus de 50 personnes. On vous dit où il sera demandé dans la métropole de Montpellier.

À compter de ce mercredi 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire dans tous les lieux de loisirs, de sport et de culture rassemblant plus de 50 personnes, sur l'ensemble du territoire français. Face à la reprise épidémique liée au variant Delta, particulièrement forte à Montpellier, la Ville et la Métropole mettent en place ce dispositif sur l'ensemble des structures concernées par le décret. Le contrôle se fera numériquement via l'application TousAntiCovid ou par la présentation de l'attestation papier de test/vaccination.

Les lieux culturels et sportifs concernés

Les piscines du réseau métropolitain

Le zoo du Lunaret

Les musées et lieux d'exposition (musée Fabre, Pavillon populaire...)

Les médiathèques du réseau métropolitain

Les lieux qui ne sont pas concernés en raison d'une jauge inférieure à 50 personnes

Cinéma Nestor Burma

Espace Bagouet

Espace Saint-Ravy

Événements en plein air

Les services de la Métropole font savoir que le pass sanitaire entre également en vigueur ce 21 juillet pour les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

Les enfants de 12 à 17 ans dispensés au moins jusqu’au 30 août

Pour rappel, le pass sanitaire est constitué de : soit d’un certificat de vaccination complet, soit d’un test négatif PCR ou antigénique de moins de 48h, soit d’un certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Une vérification d'identité pourra être demandée.

Le contrôle du pass sanitaire se fera de manière progressive, avec une phase de tolérance à l'égard des visiteurs et de rodage des dispositifs de contrôle.