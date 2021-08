Pass sanitaire : "On ne refuse personne" au CHU de Grenoble

Alors que le pass sanitaire est entré en vigueur lundi dans les établissements de santé, sa mise en place ne pose pas de soucis majeurs selon la direction du CHU de Grenoble.

Même s'il est contesté, le pass sanitaire est entré en application lundi matin. Il est donc désormais exigé pour entrer dans les hôpitaux pour les patients et visiteurs non urgents. À Grenoble, le CHU a déployé un peu plus de personnel aux entrées pour effectuer ces contrôles. Mais, pour le moment, l'établissement grenoblois fait preuve de pédagogie et ne refuse personne, explique son directeur général adjoint Sébastien Vial.

"Dans tous les services d'urgence, il n'y a pas de contrôle d'accès, pas de contrôle du pass sanitaire, évidemment. Notre souhait est de maintenir l'accès aux soins pour tous. Sur les autres entrées qui sont les entrées publiques avec des visiteurs, là, on a mis en place des points d'accès. On va dire qu'à peu près 80% de nos patients et de nos visiteurs arrivent avec leur pass et le présentent un peu spontanément. Ça se passe bien au niveau des contrôles. On n'a pas eu d'incident particulier. Et puis surtout, on profite de ces premiers jours, voire des quinze premiers jours, pour faire beaucoup de pédagogie et expliquer. Aujourd'hui, on ne refuse personne, évidemment, pour rentrer à l'hôpital, le temps de la communication et de l'information de tous."