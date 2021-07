Pass sanitaire, obligation vaccinale pour les soignants : les réactions aux annonces d'Emmanuel Macron

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé lundi soir l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, plusieurs professionnels de santé menacent déjà de démissionner. Certains directeurs de théâtre estiment que ça signe la fin du festival d'Avignon. Tour d'horizon des réactions.

Les réactions se multiplient, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron. Il a notamment annoncé l'obligation vaccinale pour tous les professionnels en contact avec un public fragile et l'extension du pass sanitaire aux cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars longs trajets et établissements médicaux.

"Si c'est imposé, je quitte l'hôpital"

"Si c'est imposé, je quitte l'hôpital", déclare une infirmière anesthésiste des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui souhaite rester anonyme. Le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé qu'à partir du 15 septembre, tout soignant non vacciné ne pourrait plus travailler. Magalie, aide-soignante depuis 18 ans dans un Ehpad des Landes, préfère elle aussi rendre la blouse. "C'est une grosse atteinte à la liberté individuelle ! Ce n'est pas parce qu'on est soignant qu'on a offert notre corps et notre santé à autrui", s'insurge Magalie.

"C'est une gifle", estime la responsable de la CGT Santé de la Creuse, Nathalie Teste, qui se dit choquée par le choix du mot "sanction", employé par Olivier Véran. "Je suis atterrée. Je suis moi-même vaccinée, je l'ai fait dès que c'était possible. Je suis bien sûr pour la vaccination, mais je suis contre l'injonction."

À l'inverse, Dr Jean-Christophe Nogrette, médecin généraliste en Haute-Vienne et secrétaire général du syndicat MG France estime que "face à une épidémie d'une telle ampleur, on ne peut pas éviter les contraintes, même si ce n'est pas dans l'esprit français", juge-t-il.

"C'est une mesure qui est compliquée humainement, mais je pense malheureusement qu'il faut en passer par là. On est réellement en situation de crise. Je crois que l'on n'en a tous marre, qu'on est tous rincés", réagit Vincent Bounes, le patron du Samu toulousain, et vice-président en charge de la Santé au Conseil Régional en Occitanie. Au CHU de Toulouse, un peu plus de 70% du personnel est vacciné.

Coup dur pour le milieu culturel

Pour le Festival d'Avignon, l'annonce d'Emmanuel Macron est un vrai coup dur. Pour certains directeurs de théâtre, c'est synonyme de fin du festival, le Off se termine le 31 juillet. Pour le In, qui se finit le 25 juillet, jusqu'à présent, le pass sanitaire était demandé aux spectateurs de la Cour d’honneur du Palais des papes, seul lieu amené à accueillir plus de 1.000 personnes. En dehors de la Cour d’honneur du Palais des papes, aucun autre justificatif que votre billet n'était demandé.

Un test PCR négatif ou un vaccin pour aller au cinéma, forcément, cela fera des clients en moins pour le cinéma Gaumont près de Rouen, mais le directeur Arnaud Delalondre comprend cette décision. "On va s'adapter, il en va de bien de la société."

La grogne dans les bars et restaurants

Le pass sanitaire est donc étendu aux bars, restaurants, cafés pour le début du mois d'août. "Il nous force à se faire vacciner, c'est pas normal. Il empêche les gens de sortir du coup", s'agace Martin, un jeune mayennais, juste après l'allocution d'Emmanuel Macron.

Cela risque de poser quelques problèmes à Kevin Curmi, restaurateur à Valence. "Dans quelles mesures on va devoir refuser un salarié qui ne présente pas son pass sanitaire sur son lieu de travail ?", questionne le chef de cuisine. Se pose aussi la question de l'acceptation au sein de la clientèle pour Raymond Laffont, le président de l'UMIH en Ardèche, qui explique que les règles sanitaires déjà en place ne font pas l'unanimité. "Quand on demande aux clients leur numéro de rappel, certains ne nous donnent pas le bon numéro."