Pass sanitaire, obligation vaccinale pour les soignants : réactions en Moselle aux annonces d'Emmanuel Macron

Beaucoup de réactions en Moselle, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron. Il a notamment annoncé l'obligation vaccinale pour tous les professionnels en contact avec un public fragile et l'extension du pass sanitaire aux cafés, restaurants, centres commerciaux, avions, trains, cars longs trajets et établissements médicaux.

Obligation vaccinale

"Nous avons encore 40% de nos salariés qui ne sont pas vaccinés" explique Stéphanie Changarnier, directrice du pôle médico-social pour UNEOS qui compte 8 EHPAD en Moselle. L'annonce de l'obligation vaccinale relève selon elle de la "cohérence et du bon sens." L'avis est beaucoup plus réservé pour Eric Schneider, infirmier anesthésiste au CHR de Metz-Mercy et membre du syndicat Sud Santé. S'il revendique d'être lui-même vacciné, il se dit "consterné" par cette obligation, "les soignants français auront encore une fois l'impression d'être des citoyens de seconde zone." Il dénonce "la stigmatisation des vilains soignants qui ne veulent pas se faire vacciner." L'infirmier estime qu'il faudrait davantage "expliquer, rassurer et accompagner."

Pass sanitaire

L'extension du pass sanitaire passe mal chez les professionnels qui y seront soumis à partir du mois d'août. Patron de deux restaurants à Metz, Nicolas Tronche estime que les "restaurateurs ont été déjà mis beaucoup à contribution" et voit mal comment il pourra imposer un contrôle de la vaccination à l'entrée de ses établissements. La mesure risque bien de lui faire perdre des clients, même s'il ne peut encore pas en mesurer les proportions exactes pour le moment. Il se pose également la question de la sanction à appliquer pour un salarié qui ne disposerait pas de son pass sanitaire à la date imposée. L'inquiétude est la même pour Barthélémy Jeanroch, directeur du centre commercial B'Est à Farebersviller. "Quel droit avons nous en tant qu'employeurs de parler de quelque chose d'aussi privé et personnel que la vaccination ?" Il attend lui aussi des réponses rapides de la part du gouvernement.