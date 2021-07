Pass sanitaire obligatoire : affluence au centre de vaccination de Nancy

C'est la course au vaccin dans les centres de la région. le vaccin va rapidement devenir indispensable pour retrouver une vie normale. Emmanuel Macron veut étendre l'utilisation du pass sanitaire dès le 21 juillet pour les cinémas, théâtres, festivals ou encore parcs d'attractions puis début août pour des activités beaucoup plus quotidiennes comme aller au bar, au restaurant ou dans un centre commercial. Le pass sanitaire sera aussi demandé pour les longs trajets en bus ou en car.

C'est une atteinte à ma liberté

Résultat dans les centres de vaccination, c'est la cohue ! Alors que les prises de rendez-vous marquaient le pas ces dernières semaines il faut désormais s'armer de patience pour espérer obtenir un créneau, alors certains tentent leur chance directement sans rendez-vous, comme Marie qui s'est présentée ce mardi devant le centre Prouvé à Nancy "le chef de l'Etat ne m'a pas convaincue du tout, je trouve même que c'est une atteinte à la liberté de chacun mais je n'ai pas le choix si je veux continuer à aller au cinéma, au musée ou encore au restaurant. Je me vois mal rester chez moi".

Tous les créneaux disponibles au centre Prouvé ont été occupés ce mardi © Radio France - Mohand Chibani

Je ne veux pas me retrouver sans emplois

Dans la file qui se rallonge de minute en minute, Eléonor, auxiliaire de vie attend également son tour "je sais qu'ils vont finir par nous l'imposer et je ne veux pas me retrouver sans emplois donc je n'ai pas le choix. J'anticipe".

François, lui, a pris un rendez-vous de longue date pour sa deuxième dose. Il s'agace de voir toutes ces personnes qui cherchent à passer sans rendez-vous "je trouve que c'est vraiment dommage de devoir poser un ultimatum pour que les gens réagissent. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui ne faisaient pas confiance à la science".

Les centre Prouvé à Nancy et Montrichard à Pont-à-Mousson pourront vacciner jusqu'à 11 000 personnes par semaine © Radio France - Mohand Chibani

Augmenter la capacité d'accueil

En une seule journée, ce sont près de 2000 personnes qui auront été vaccinées dans ce centre géré par les pompiers de Meurthe et Moselle. "C'est sa capacité maximale" explique le commandant Lionel Robert, chef de groupement territorial du SDIS 54 "nous gérons deux centres de grande capacité en Meurthe et Moselle, ce centre Prouvé avec 2000 doses par jour et le centre Montrichard à Pont-à-Mousson avec 1000 doses par jours. Actuellement, on effectue sur l'ensemble des deux centres entre 8000 et 9000 vaccination par semaine. Dans les prochains jours, nous allons monter jusqu'à 11 000 vaccinations par semaine. Nous avons les capacités de répondre à toutes les demandes mais il est préférable de prendre rendez-vous sur l'une des plateforme dédiée".