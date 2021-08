Pass sanitaire obligatoire : "pas franchement une surprise", pour une directrice de centre commercial

Après les cinémas, les théâtres, les bars ou les restaurants, dix centres commerciaux girondins rejoignent ce lundi 16 août la liste des commerces qui contrôlent le pass sanitaire. La mesure, officialisée vendredi par la préfecture, n'a pas pris de court Priscilla Marteel, directrice du centre commercial Grand Tour à Sainte-Eulalie : "ça n'a pas été franchement une surprise, on s'attendait même à être concernés dès le 9 août. Mais avec le seuil décidé, on a du se résoudre à organiser les contrôles". Mardi 11 août, le gouvernement avait annoncé l'obligation du pass sanitaire dans les centres de plus de 20 000m² des départements où le taux d'incidence de l'épidémie de covid dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants, seuil actuellement dépassé en Gironde.

Pas de précipitation donc pour mettre en place les contrôles du côté du centre commercial Grand Tour. "On a pu s'organiser en amont", poursuit Priscilla Marteel, "le prestataire qui s'occupe actuellement de la sécurité incendie et de la sureté a réussi à trouver cinq personnes supplémentaires qui viennent renforcer nos équipes". Les effectifs ne sont d'ailleurs pas positionnés à chaque entrée du site : "au niveau des entrées 1 et 2, il y aura un binôme, une hôtesse et un agent de sécurité, chargé de contrôler les pass sanitaire. L'autre entrée sera réservée seulement aux salariés".

Une baisse de fréquentation en vue

Pour Priscilla Marteel, "avec les manifestations actuelles, _on s'attend à avoir quelques réactions négatives_, mais on demande de l'empathie et la bienveillance pour nos commerçants, ils sortent de plusieurs mois de confinement, ça n'a pas été évident. On n'est pas la préfecture, on demande qu'il n'y ait pas de confusion, on applique ce qu'on nous demande de faire."

Avec la mise en place du pass sanitaire, la directrice s'attend également à une baisse de fréquentation ces prochains temps. "On sait que des clients ne sont pas pourvus du pass sanitaire, pour des raisons qui leur sont propres, donc on s'attend forcément à une baisse. C'est déjà le cas pour les établissements qui y sont déjà soumis...".

A noter que le port du masque reste obligatoire. Le pass sanitaire dans les centres commerciaux restera en place jusqu'au mardi 31 août.