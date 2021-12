Pass sanitaire obligatoire : plusieurs communes de l'Ardèche annulent leurs festivités

Le maire des Vans en Sud Ardèche a décidé jeudi d'annuler son marché de Noël qui devait se tenir le 12 décembre prochain. Le matin même, il était informé par le préfet comme tous les maires de l'Ardèche que le pass sanitaire était obligatoire pour toutes les manifestations festives de cette fin d'année et ce jusqu'au 15 février écrit le préfet. Une décision prise au vu de la constante augmentation du taux d'incidence du covid qui était jeudi soir de 668 cas pour 100 000 habitants. Le département de l'Ardèche est toujours le premier département de France métropolitaine pour son taux d'incidence.

"Je n'ai pas les moyens de faire respecter les gestes barrières et de vérifier les pass sanitaires." - Jean-Marc Michel, maire des Vans

Le maire des Vans explique que le marché de Noël des Vans se déroule en plein air et qu'il est compliqué de vérifier les pass sanitaires. Il faut pour cela fermer le lieu où se déroule la manifestation, installer des barrières. La commune n'en a pas les moyens. Jean-Marc Michel ne veut pas non plus créer de conflits face aux personnes non vaccinées qui souhaiteraient rentrer sur le marché.

Autre annulation cette fois pour le repas en faveur du téléthon à Saint-Sylvestre à côté de Saint-Romain-de-Lerps. En accord avec les organisateurs, la maire a annulé la manifestation qui devait se tenir dans la salle des fêtes du village. Une soupe au lard devait être servie. La maire a jugé impossible de faire respecter les gestes barrières

"Je ne veux pas aggraver la situation des hôpitaux en Ardèche." - Laetitia Goumat, maire de Saint-Sylvestre

La maire estime que dans le contexte actuel il n'est prudent de réunir dans une salle des fêtes des personnes pour déguster un repas.